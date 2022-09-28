Аналитическая программа Виктора Пономарева “Трезвый взгляд”. Выпуск 5
Продвижение «Трезвого Взгляда»: карта СБ 2202 2006 9415 9540 (Виктор Александрович Пономарев)
Благодарю за поддержку
В этом сложном со всех сторон выпуске:
• Разбираюсь как власти США пытаются решить проблему наркотизации.
• Сравниваю американскую антинаркотическую политику и российскую антиалкогольную.
• Затрагиваю тему нарушения прав наркозависимых и роль семьи в установке нравственных ориентиров.
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Это был выпуск:
Трезвый Взгляд с Виктором Пономаревым – выпуск №5 Власти США и Нарушение прав
Приятного просмотра!
#УчительТрезвости #Трезвыйвзгляд #общеедело
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