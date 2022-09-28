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Аналитическая программа Виктора Пономарева “Трезвый взгляд”. Выпуск 5

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Продвижение «Трезвого Взгляда»: карта СБ 2202 2006 9415 9540 (Виктор Александрович Пономарев)
Благодарю за поддержку

В этом сложном со всех сторон выпуске:

• Разбираюсь как власти США пытаются решить проблему наркотизации.
• Сравниваю американскую антинаркотическую политику и российскую антиалкогольную.
• Затрагиваю тему нарушения прав наркозависимых и роль семьи в установке нравственных ориентиров.

Ссылки на источники: на моей странице ВК

Соц.сети учителя Трезвости:
Telegram: https://t.me/uchitel_trezvosti
Instagram: https://clck.ru/yS9v9
ВК: https://vk.com/victor.ponomarev
Дзен: https://clck.ru/32AkuS
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Это был выпуск:
Трезвый Взгляд с Виктором Пономаревым – выпуск №5 Власти США и Нарушение прав

Приятного просмотра!

#УчительТрезвости #Трезвыйвзгляд #общеедело
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=60BnNbYKy_8
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