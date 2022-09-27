Выдающиеся личности прошлого
Товарищ Сталин как обычно в топе.
Ну а так, все логично. Пушкин как символ культурных достижений. Петр Великий как создатель Российской Империи. Иосиф Сталин как создатель сверхдержавы и символ наиболее ярких достижений советской эпохи.
Ломоносов как символ научных достижений, а товарищ Ленин как создатель СССР и символ социального прогресса.
Исторические неудачники вроде Николая II, Ельцина и Горбачева “почему-то” особым уважением граждан не пользуются.
Сталин в топе,вероятно потому, что”на слуху”.
Если Ленин имеет 8%, то это говорит о низком уровне образования и понимания его роли в истории не только России,а всего человечества.
П.С.Впрочем неудивительно,ЛЕНИН – страшный сон капиталиста,потому его вычеркивают из истории.