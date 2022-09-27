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Выдающиеся личности прошлого

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Товарищ Сталин как обычно в топе.

Ну а так, все логично. Пушкин как символ культурных достижений. Петр Великий как создатель Российской Империи. Иосиф Сталин как создатель сверхдержавы и символ наиболее ярких достижений советской эпохи.
Ломоносов как символ научных достижений, а товарищ Ленин как создатель СССР и символ социального прогресса.

Исторические неудачники вроде Николая II, Ельцина и Горбачева “почему-то” особым уважением граждан не пользуются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7886275.html
Метки: вциом, Ленин, ломоносов, общество, петр великий, Путин, пушкин, социология, сталин
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15965 14873
    KT пять минут назад

      Сталин в топе,вероятно потому, что”на слуху”.
      Если Ленин имеет 8%, то это говорит о низком уровне образования и понимания его роли в истории не только России,а всего человечества.
      П.С.Впрочем неудивительно,ЛЕНИН – страшный сон капиталиста,потому его вычеркивают из истории.

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