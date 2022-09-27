Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (27.09.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наёмников.
Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах.
◽️ Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в Донецкой Народной Республике. В районе населённого пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Истребительной авиацией ВКС России в районах насёленных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, в воздухе уничтожены: тактическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов,
5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники.