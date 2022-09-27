Русский сценарий для Человечества
Программа конференции:
Павлов Владимир Вячеславович, член Совета Согласия, Владимирская область. Вступительное слово.
Ефимов Виктор Алексеевич — Доктор экономических наук, кандидат технических наук, Профессор по кафедре управления и истории, город Санкт-Петербург. Доклад: «Роль Концепции Русского Мира в преодолении онтологического кризиса Человечества»
Щербаков Андрей Владимирович – Директор Института социально-экономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева, спикер Сретенского клуба, кандидат экономических наук. Доклад: «Россия в XXI веке»
Назаров Валентин Игоревич – Доктор наук, Профессор Международного Славянского института, член двух Славянских Академий. Доклад: «Русский Мир, как надежда Человечества на развитие»
Орлов Алексей Анатольевич – основатель и главный редактор Народного Славянского Радио. Доклад: «Объединение Славян, как первый шаг на пути Единения Человечества»
Фомин Эдуард Владимирович – координатор Международного общественного движения Народный Институт Развития, город Омск. Доклад: «Научно-обоснованная разработка модели и норм устройства общества и институциональной структуры его качественного преобразования»
Чеурин Геннадий Семёнович – Руководитель Учебного центра по предотвращению природных и социальных чрезвычайных ситуаций, город Екатеринбург. Доклад: «Волостная девятеричная реалистическая структура самоуправления на Руси».
Иванов Андрей Аркадьевич – Общественный и политический деятель. Глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» (Республика Беларусь). Доклад: «Что сегодня предлагает Россия международному Сообществу».
Нилова Ирина Евгеньевна – Исследователь, автор Теории Абсолютного Света, писатель, город Красноярск. Доклад: «Держава Света – альтернатива Новому Мировому Порядку Запада».
Михеев Вениамин Михайлович – член-корреспондент Академии естественных и гуманитарных наук, кандидат технических наук, город Самара. Доклад: «Космическая Миссия России и Человечества».
Хилов Владимир Павлович – член-корреспондент Академии естественных и гуманитарных наук, кандидат технических наук, город Нижний Новгород. Доклад: «Святая Русь – Будущее Мира людей. От Духовности отдельной личности к Единому Отечеству в Духе».
Захарченко Анатолий Владимирович – Действительный член Академии естественных и гуманитарных наук, доктор технических наук, город Яровое Алтайского края. Доклад: «Заповеди Новому поколению – концентрированное выражение Канонов Мироздания».
Щербаков Анатолий Петрович – Член-корреспондент Академии естественных и гуманитарных наук, кандидат физико-математических наук, город Томск. Доклад: «Об идеологии Будущего».
Нехаев Сергей Александрович – Управляющий партнёр Центра Проектирования Будущего. Доклад: «Замыслы сборки механизмов формирования модели мироустройства Будущего».
Раева Вера Михайловна – Поэт и Бард, Кандидат психологических наук, Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Доклад: «Особенности работы с молодёжью в новых условиях переходного периода».
Славин (Павлов) Руслан Викторович – Основатель Общественного движения «Народное преображение Великой Руси». Доклад: «Сверхпроект Русской Цивилизации Новой Эпохи».
Морозов Валерий Фёдорович – рабочая группа «Казачья интеллектуальная площадка». Доклад: «Пошаговые действия по реализации Русского Сценария».
#Русскийсценарий #человечество #вече #советсогласия
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