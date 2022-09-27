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Референдумы завершились. Первые цифры

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Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области завершили голосование на референдуме. Исторический выбор сделан.

В Херсонской области после подсчета 12% голосов 97% за вхождение в состав России.
В Запорожской области после подсчет 18% голосов 98% за вхождение в состав России.
В ДНР после подсчета 14% голосов 98% за вхождение в состав России
В ЛНР после подсчета 13% голосов 98% за вхождение в состав России.

Це остаточне прощувай…

PS. Рекорд Севастополя 2014-го года скорее всего не устоит.
Ну а новых сограждан в ближайшие дни ждем в составе единой страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7886501.html
Метки: ДНР, донбасс, Запорожье, лнр, референдумы, Россия, херсонская область
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Голосование
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