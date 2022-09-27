Последний день референдумов
Последний день референдумов
1. Сегодня последний день референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Уже завтра, безотносительно признаний или непризнаний итогов референдумов, будут объявлены исторические цифры, которые будут формировать новую историческую реальность.
2. Референдумы уже де-факто и де-юре состоялись, явка на них была более чем достаточной. Еще вчера она везде с запасом перевалила за 50%.
3. Результаты референдумов особых вопросов не вызывают, на что указывает как социология, так и то, что "заукраинцы" на референдумы не пошли (как в Крыму). Ошибочность этой тактики была понятна еще в 2014-м году в Крыму и сейчас противник наступает на те же грабли.
4. Попытки украинских террористов сорвать референдумы путем обстрелов, терактов и убийств оказались не состоятельны. В какой-то степени эта тактика обернулась против нацистов, так как она подтолкнула людей еще активнее голосовать против Украины.
5. Можно также отметить, что власти справились с задачей организации референдумов во второй половине сентября, что анонсировалось еще в мае-июне. Без переносов обошлись.
6. С организационной точки зрения можно отметить, что политический блок в целом справился с задачей организации референдумов и обеспечения волеизъявления граждан в сложных условиях идущих боевых действий. Это было сложнее, чем в Крыму и Севастополе в 2014-м году.
https://t.me/boris_rozhin/65248 – цинк
Ну кто говорил ,что не будет Минск 3(лукаш в сочи)..А все требуют Переговоров и Кремль (песок)подтверждает готовность к ним и что методы СВО изменятся ,как говорил Аксенов в КТО перейдут.И Залужный в интервью хвалит Герасимова.А министр обороны Британии ведет переговоры сегодня с аташе РФ по ЯО..Все потоки вдруг остановились -беспрецедентно говорит Песок ,Путин собирает СБ..А вот и от народа Запада с просьбой к доброму ВВП :
“Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.
Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».
«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».
п.с. готовимся к зиме ?запасаем картошку ,я еще 100 кг куплю наверное..Избиратель ,готовьте банку с березовым соком..
Минск, Минск2 формула Штайнмаера- это то, что бандеровцы не собирались выполнять.
Считаете, что Россия ещё раз вляпается подобным образом?
ПС: сока не жалко.
Да нет там будет другой расклад. Дело не в Одессе или в Севастополе, дело в Море. Можно для РФ закрыть проливы, да Эр не хочет. Можно запретить ей военный, флот а торговый потом ловить и на штраф стоянку. Вот такой будет договорчик, флотик на прикол, возите апельсины вагонами. Всех устроит, нам скажут что так и было задумано сразу. Неутопляемый вианосец Крим, и втор Чер флот.