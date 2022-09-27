Главная » Политика, События

Последний день референдумов

42 3


Последний день референдумов

1. Сегодня последний день референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Уже завтра, безотносительно признаний или непризнаний итогов референдумов, будут объявлены исторические цифры, которые будут формировать новую историческую реальность.

2. Референдумы уже де-факто и де-юре состоялись, явка на них была более чем достаточной. Еще вчера она везде с запасом перевалила за 50%.

3. Результаты референдумов особых вопросов не вызывают, на что указывает как социология, так и то, что "заукраинцы" на референдумы не пошли (как в Крыму). Ошибочность этой тактики была понятна еще в 2014-м году в Крыму и сейчас противник наступает на те же грабли.

4. Попытки украинских террористов сорвать референдумы путем обстрелов, терактов и убийств оказались не состоятельны. В какой-то степени эта тактика обернулась против нацистов, так как она подтолкнула людей еще активнее голосовать против Украины.

5. Можно также отметить, что власти справились с задачей организации референдумов во второй половине сентября, что анонсировалось еще в мае-июне. Без переносов обошлись.

6. С организационной точки зрения можно отметить, что политический блок в целом справился с задачей организации референдумов и обеспечения волеизъявления граждан в сложных условиях идущих боевых действий. Это было сложнее, чем в Крыму и Севастополе в 2014-м году.

https://t.me/boris_rozhin/65248 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7885948.html
Метки: война на украине, ДНР, Запорожье, референдумы, Россия, Украина, херсонская область
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 11 мая 2014
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 сентября 2017
Явка на референдумы. День 4
Последние новости с Украины за 1 апреля 2014
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 25911 21765
    марина два часа назад

      Ну кто говорил ,что не будет Минск 3(лукаш в сочи)..А все требуют Переговоров и Кремль (песок)подтверждает готовность к ним и что методы СВО изменятся ,как говорил Аксенов в КТО перейдут.И Залужный в интервью хвалит Герасимова.А министр обороны Британии ведет переговоры сегодня с аташе РФ по ЯО..Все потоки вдруг остановились -беспрецедентно говорит Песок ,Путин собирает СБ..А вот и от народа Запада с просьбой к доброму ВВП :
      “Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.

      Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».

      «Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».
      п.с. готовимся к зиме ?запасаем картошку ,я еще 100 кг куплю наверное..Избиратель ,готовьте банку с березовым соком..

      • 3269 2933
        Избирательмарина 53 мин. назад

          Минск, Минск2 формула Штайнмаера- это то, что бандеровцы не собирались выполнять.
          Считаете, что Россия ещё раз вляпается подобным образом?
          ПС: сока не жалко.

          • 5745 4423
            ИгорьИзбиратель четыре минуты назад

              Да нет там будет другой расклад. Дело не в Одессе или в Севастополе, дело в Море. Можно для РФ закрыть проливы, да Эр не хочет. Можно запретить ей военный, флот а торговый потом ловить и на штраф стоянку. Вот такой будет договорчик, флотик на прикол, возите апельсины вагонами. Всех устроит, нам скажут что так и было задумано сразу. Неутопляемый вианосец Крим, и втор Чер флот.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru