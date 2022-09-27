Подрыв “Северного Потока”
Утром подорвали "Северные потоки", На трех нитках произошли взрывы. В Швеции зафиксировали 2 взрыва мощностью 2,3 балла.
В результате диверсии, газ выходит в море и наблюдается на поверхности на площади в сотни метров (видео https://t.me/boris_rozhin/65278).
Ранее на месте подрывов отмечались НАТОвские дроны и вертолеты с УДК "Кирсардж" https://t.me/vatfor/8088, который недавно пришел в Прибалтику.
Стоит отметить, что в февраля Байден прямо заявлял https://t.me/SeaPower/1921, что США уничтожат "Северный Поток".
Таким образом процесс экономического закабаления Германии завершается и в обозримой исторической перспективе Германии, как и Европе в целом про дешевый газ можно забыть.
Что?выходит Бидон выполнил обещанное 8 февраля..https://nnils.livejournal.com/4686262.html..
п.с. хитрый жора ищет четвертую нитку -подождем до утра..НО там было три нитки жора:
“Доцент сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд: «Вы можете четко видеть, как волны отражаются от дна к поверхности. Нет никаких сомнений в том, что это был взрыв».
Первый взрыв был зафиксирован в 02:03, в ночь на понедельник, второй вечером в 19:04
В принципе, и без информации от швейдских сейсмологов, было понятно, что это что угодно, но только не случайность. Механически повредить трубу практически невозможно. Трубы с толщиной стенки 35-40 мм. Наружное и внутренне полимерное покрытие. Плюс обетонирование трубы толщиной от 60 до 110 мм. Плюс насыпан щебень. Поэтому вывести сразу три трубы из строя могла только взрывчатка, много взрывчатки…
п.с. им невпервой после Курска то..https://chervonec-001.livejournal.com/4269343.html
Там – есть 4 трубы (трубопровода). По два в СП-1 и СП-2. Про нитки – это Вам к Сибиряку. Взорвали 3. Зачем снова демонстрируете свою дегенеративность , не зная и не разбираясь даже в простом ?