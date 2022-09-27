Кто и когда учил европейские элиты пользоваться зеркалами?
Кто и когда учил европейские элиты пользоваться зеркалами?
Предсказуемая победа ультраправых в Италии вызывает лицемерное возмущение одних и близорукое злорадство других.
Эта победа – прямой результат отказа европейских левых от своей исторической роли и предательства ими интересов трудящихся. И к нашему глобализированному, как и война, стыду – не только европейских. Левые отказались от борьбы против капитализма, предпочёв ей радужный гламур и должности управляющих корпораций. Они побоялись неудобных вопросов, нерейтинговой повестки и нетелегеничных локаций. Избежав дискуссии по существу, они отдали микрофон правым и вместе с ним – века героической борьбы своих предшественников и обманутые надежды последних сторонников.
Насчёт переживаний европейских властей по поводу «возрождения неонацизма» – неувязочка. Те, кто все эти годы словом и карманом поддерживал хороший украинский нацизм, сегодня в ужасе от плохого итальянского. Оптика европейских «левых» такова, что пока нацизм убивает русских и коммунистов на востоке, он совершенно невидим с запада.
Вакуум, возникший на месте сначала порозовевших, а затем пожелтевших левых движений Европы, стремительно занимается правым национализмом, тем который научился говорить на понятном народу языке. Эти персонажи действительно чем-то хуже борцов за права корпораций, любителей НАТО и защитников украинского фашизма? Чем именно?
Кто воскресил ультраправых, наполнил их лозунги новыми смыслами и подарил им историю? Мусульманские мигранты? Путин? Герои Толкина? Эльфы и гномы?
Кто и когда учил европейские элиты пользоваться зеркалами? И главное – что дальше?
(с) Олег Ясинский
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