Цифровой Левиафан пробрался в Россию? Игорь Шнуренко
Эксперт в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта Игорь Шнуренко о том, как взламывают алгоритмы русского сознания.
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