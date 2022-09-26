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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (26.09.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков.

Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.

Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50-ти боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск Донецкой Народной Республики.

◽️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.

◽️ Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бобровый Кут, Зеленый Гай, Украинка, Садок, Новая Каховка, Максима Горького Херсонской области, Молочанск Запорожской области, Селидово и Кирилловка Донецкой Народной Республики.

◽️ Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.

◽️ Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области.

◽️ Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/20197
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25881 21735
    марина час назад

      «Я учусь на 3 курсе. С момента начала СВО стало понятно, что бОльшая часть преподавательского состава имеет очень странные, либеральные взгляды.

      Либеральные до такой степени, что преподаватель, журналист Игорь Яковенко, на парах очень часто ставил в пример некоего Алексея Навального.

      Владимир Сухой на парах по телевизионной журналистике говорил о том, что современное ТВ в РФ — это помойка, сплошная пропаганда, не то, что в США. Телевидение США нам ставили в пример.

      Еще один преподаватель считает Ивана Урганта и Ксению Собчак —​ великими российскими журналистами. Естественно, он осуждает СВО».

      К сожалению, проблема шире той, что затронул анонимный автор. И касается она не только МГИМО. Широкую огласку получил недавний случай, когда на журфаке МГУ затравили студента, который идёт добровольцем на Донбасс и «посмел» открыто высказаться в поддержку своей страны…
      п.с. Москва полностью сгнила ,как и вертикаль,рапорты ерунда .Скрывать проблему-это бомба под страну.Можно согнать на плошадь 50 тыс и заказать Газманова ,но нельзя не видеть очевидного.Нужна чистка и чистка с Головы -низы мгновенно это услышат -пока полумеры и показуха…https://alexandr-palkin.livejournal.com/11558916.html…Но хоть начали и то хорошо..

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