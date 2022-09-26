Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Лидеры, в продолжение переговоров, которые прошли на саммите ШОС в Самарканде 1,5 недели назад, обсудили вопросы двустороннего характера, в частности, экономику, сферу безопасности, санкционное давление Запада, взаимодействие в рамках Союзного государства, крупные проекты – правительство РФ уже всё подготовило их для реализации.

В начале встречи Путин отметил, что они обсудят «вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений».

«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это до сих пор происходит», – констатировал он.

Лукашенко, в свою очередь, отметил: в рамках российско-белорусских отношений со стороны Белоруссии срывов по поручениям и договорённостям «практически нет».

«И развитие нашей экономики, и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и т.д. Мы так и планировали раньше, <…> что жизнь многообразна, мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнёров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем наши экономики. Да и люди понимают. Людям надо особую благодарность с нашей стороны высказать за понимание. Всё-таки непростой период, мир вообще перевернулся, можно сказать, – люди понимают, – сказал он. – … Мы изменились за эти три месяца значительно, мы увидели, что мы можем жить и существовать нормально. Вы очень правильно повторили эти пункты наших договорённостей. У нас и с импортозамещением нормально получается, и на своих самолётах будем летать и военных, и гражданских – на военных мы и так летаем, – и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Европа, если она очумела, – я про тех не говорю, кто за океаном, – пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, – технологии и прочее. Что им ещё надо? Просто надо принимать ответственное решение. Не хотят – не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться».

«И с уважением к нам относиться», – подчеркнул Путин.

«Без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря уже о Беларуси, Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения? – добавил белорусский лидер. – Мы же помним, как в Америке, начиная с предыдущего президента: “мы исключение” – корону на голову надел, – “мы миром будем управлять”. <…> Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Поэтому мы с вами не единожды это обсуждали, и мы определились, наметили и идём этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, – мы открыты, и вы тоже, вы тем более, вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому, но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было, и никто не позволит, ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика».

Что касается продовольствия и удобрений, то Лукашенко заявил: «Ну слушайте, купят, покупают же сейчас. Сложнее, конечно, блокируют там. Не нас, а там блокируют людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Нам чего блокировать? Но находим же пути и продаём. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, вы правильно говорите. Кому нужно это?»

Президент Белоруссии обратил внимание, что «вся Европа бурлит, богатейшая Германия – все на улице, все протестуют». «Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим, у нас выхода другого нет», – заключил он и выразил уверенность, что Москва и Минск «найдут все решения, по которым ещё не нашли».

В ходе беседы Лукашенко прокомментировал сообщения, что на фоне объявленной мобилизации РФ покидают граждане призывного возраста.

«Есть разные люди. И здесь, и там их хватает… Есть некий водораздел и критерий, у нас в 2020 году, в России – сейчас, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, нашими людьми бы были? Пусть бегут, – сказал он. – Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад, большинство просят забрать назад. И эти приедут, только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я в открытую это говорю. Так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться здесь и не бегать по Европе и по Америке, как это было с большевистской революцией и после неё, ситуация ведь не та».

По материалам сайта Президента РФ, Первого канала