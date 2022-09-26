Нацизм убивает
Оперативные материалы Следственного Комитета с места массового убийства в Ижевске.
Два травмата переделанные в боевые, обоймы с надписями "Ненависть" и труп персонажа в черной майке с красной свастикой.
Видео тут https://t.me/boris_rozhin/65122
Нацизм убивает.
распустили ввиду сокращения и оптимизации всех психбольных по домам и нет за ними учета – вот и находят их нуждающиеся в исполнителях…
Если у тебя есть что отписать мне, то я готов в ренту за тобой поухаживать до твоей кончины.
Ну, пару дней поухаживаю.
Общественная благотворительная еврейская организация “Хэсэд-Рахамим” ( ОБЕО “Хэсэд-Рахамим” )—ищи себе дур с квартирами там ,как с той, что в питере тебе отписала ,которой ты вьехе хвастал ничтожный
Если ничего не дашь, то ухаживать нет смысла.
Ты применяла лосиный навоз ?