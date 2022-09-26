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Нацизм убивает

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Оперативные материалы Следственного Комитета с места массового убийства в Ижевске.
Два травмата переделанные в боевые, обоймы с надписями "Ненависть" и труп персонажа в черной майке с красной свастикой.

Видео тут https://t.me/boris_rozhin/65122







Нацизм убивает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7884101.html
Метки: ижевск, колумбайн, Нацизм, Россия, следственный комитет, удмуртия, фотографии, школа
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 25885 21739
    марина два часа назад

      распустили ввиду сокращения и оптимизации всех психбольных по домам и нет за ними учета – вот и находят их нуждающиеся в исполнителях…

      • 9659 7251
        чужоймарина два часа назад

          Если у тебя есть что отписать мне, то я готов в ренту за тобой поухаживать до твоей кончины.
          Ну, пару дней поухаживаю.

          • 25885 21739
            мариначужой час назад

              Общественная благотворительная еврейская организация “Хэсэд-Рахамим” ( ОБЕО “Хэсэд-Рахамим” )—ищи себе дур с квартирами там ,как с той, что в питере тебе отписала ,которой ты вьехе хвастал ничтожный

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