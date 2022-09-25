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Война на Кипре 1974. Греко-турецкий Донбасс

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Война на Кипре 1974. Греко-турецкий Донбасс

Новое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященного войне 1974-го года на Кипре, которая привела к появлению существующего до сих пор непризнанного государства Турецкая Республика Северного Кипра.



Тайм-коды:

00:00 -Введение
02:27 – Предыстория и борьба за независимость Кипра
08:47 – Создание республики Кипр
18:11 – Режим Черных полковников
30:45 – Переворот на Кипре
36:18 – Турецкое вторжение
45:56 – Битва за плацдарм
52:36 – Потопление эсминца "Коджатепе"
56:47 – Кровавый дебют греческого спецназа
59:41 – Взятие Кирении и перемирие
01:03:30 – Наступление на "линию Аттила"
01:09:19 – Итоги, потери и выводы.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7882649.html
Метки: 1974, Видео, греция, история, кипр, нато, средиземное море, турция
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