Война на Кипре 1974. Греко-турецкий Донбасс
Война на Кипре 1974. Греко-турецкий Донбасс
Новое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященного войне 1974-го года на Кипре, которая привела к появлению существующего до сих пор непризнанного государства Турецкая Республика Северного Кипра.
Тайм-коды:
00:00 -Введение
02:27 – Предыстория и борьба за независимость Кипра
08:47 – Создание республики Кипр
18:11 – Режим Черных полковников
30:45 – Переворот на Кипре
36:18 – Турецкое вторжение
45:56 – Битва за плацдарм
52:36 – Потопление эсминца "Коджатепе"
56:47 – Кровавый дебют греческого спецназа
59:41 – Взятие Кирении и перемирие
01:03:30 – Наступление на "линию Аттила"
01:09:19 – Итоги, потери и выводы.