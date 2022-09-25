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Почему депутаты Госдумы себя причислили к более ценным управленцам России, нежели главы регионов?

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Сенаторы и депутаты Государственной думы не подлежат мобилизации, об этом заявил источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
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Глава Крыма Сергей Аксёнов проводил сына на фронт, подав пример российским чиновникам


Глава Крыма Сергей Аксёнов оказался пионером среди чиновников Российской Федерации, чей сын изъявил желание отправиться в зону военного конфликта на Украине в рамках частичной мобилизации.

«Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришёл ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата», – сообщил Аксёнов журналистам.

Глава Крыма добавил, что его сын заявил, что не может остаться в стороне.

Сегодня Аксёнов проводил сына из симферопольского военкомата, как и других призывников, в воинскую часть. Он подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.

«В понедельник планирую посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся наши ребята, а также их экипировку. Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле.


Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе.

Благодарен крымчанам за позицию и мужество, проявленное в сложное для страны время, а семьям – за понимание и поддержку. Выполняя свой воинский долг, они стоят на защите нашего Отечества, своего дома. Это требует немалой силы духа и стойкости, которая, без сомнений, есть у наших граждан», – отметил Аксёнов в Telegram-канале.

Как подчеркнул экс-депутат Олег Царёв, к представителям власти сейчас особое внимание, и чиновники, депутаты и их дети, мобилизованные для поддержки фронта – сигнал гражданам, что власть с ними.

«Я горжусь губернатором Крыма. Ожидаю таких же новостей от остальных чиновников Российской Федерации», – написал Царёв в Telegram-канале.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6268788.html
Метки: власть, войска, депутат, Дума, народ, отечество, правительство, Россия, семья, Царёва
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