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Глава Крыма Сергей Аксёнов проводил сына на фронт, подав пример российским чиновникам



Глава Крыма Сергей Аксёнов оказался пионером среди чиновников Российской Федерации, чей сын изъявил желание отправиться в зону военного конфликта на Украине в рамках частичной мобилизации.

«Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришёл ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата», – сообщил Аксёнов журналистам.

Глава Крыма добавил, что его сын заявил, что не может остаться в стороне.

Сегодня Аксёнов проводил сына из симферопольского военкомата, как и других призывников, в воинскую часть. Он подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.

«В понедельник планирую посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся наши ребята, а также их экипировку. Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле.