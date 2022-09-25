Мобилизация. За что воюет Россия?
В чём суть противостояния России и Запада? В чём суть цивилизационных конфликтов? Что необходимо нам сделать, чтобы восстановить мир? Об этом и многом другом – в интервью Александра Усанина каналу «Голос Отечества».
2:00 Как относиться наличию различных республик и их конституций в одном государстве?
8:15 Россия должна предложить мировому перейти от празднования Дней Независимости к концепции Взаимозависимости.
10:50 Человечеству пришла пора повзрослеть, перейти с платформы ума на уровень разума.
13:00. Своих не бросаем! Русский – это состояние души.
15:30 Референдум на Донбассе: присоединение или воссоединение?
18:30 Правовая оценка развала СССР.
20:40 Гениальный финансовый подход США в ведении войны против России: ты солдатам не только не платишь, а они тебе ещё и должны за поставляемое им оружие.
24:12 Недоумение Кучмы
25:15 Предотвращение повторения ситуации 1941 года.
28:30 Россия противостоит демоническому проекту.
32:00 Цель США – уничтожение производственного потенциала Европы.
33:19 Жители западных стран являются жертвами контролирующих власть извращенцев.
35:40 За что воюет Россия?
39:20 В капитализме у кого больше денег – тот всегда прав.
42:45 Хрущёв не мог простить Сталину расстрел его сына.
47:40 Что бы хотел изменить в этом мире Конфуций?
49:00 В либеральном обществе к названию всех министерств можно прибавить приставку «смерть»: «смерть образования» «смерть культуры», «смерть здравоохранения» и т.п.
51:00 Существует ли равенство между мужчиной и женщиной?
53:00 Права и обязанности. Отличие современной цивилизации от духовных культур прошлого.
58:40 Три типа возраста: астрологический, биологический, психологический. Война приходит тогда, когда взросление психики идёт с опозданием.
1:02:10 Зачем мускулы, если нет силы духа, внутренней силы мужской, ответственности?
1:05:10 Суть противостояния российских и западных ценностей.
Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, социальный философ, писатель, общественный деятель.
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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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