Мифы о Первой мировой войне/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
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Продолжаем публиковать серии из цикла «Настоящая игра престолов». В этом видео Егор Яковлев развенчивает мифы, связанные с Первой мировой войной. Ролик вышел на площадках Дмитрия Пучкова в 2016-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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