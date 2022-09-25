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Мифы о Первой мировой войне/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжаем публиковать серии из цикла «Настоящая игра престолов». В этом видео Егор Яковлев развенчивает мифы, связанные с Первой мировой войной. Ролик вышел на площадках Дмитрия Пучкова в 2016-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #перваямироваявойна #дмитрийпучков #гоблин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zupxQzjEkxg
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