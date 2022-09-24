Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.09.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.
Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин.
Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков.
◽️ В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе 7 офицеров. Уничтожено 4 единицы бронированной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.
Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики и в районе населенного пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области – норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР».
В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области.
Уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники.
Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.
Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС.
◽️ Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
классная карикатура испанцев ..https://kukmor.livejournal.com/4634674.html
Осмелюсь обратить внимание на такое понятие: “эгрэгор”. Не всем интересно, но знать полезно.
Одинаковые мысли, эмоции многих людей входят в резонанс и образуют тонкоматериальный энергетический объект, типа невидимой шаровой молнии.
Эгрэгоров множество: христианский, мусульманский, милицейский, денежный, “цифра”, экономика и т д
Человек своими мыслями поддерживает эгрэгор, но и эгрэгор, поддержит человека в трудную минуту.
Существует эгрэгор России, Русского Народа. Его энергия – Русский Дух, Русский Дух – реальная сила, образованная единением Русского Народа. Говоря о Русском Народе не следует иметь ввиду русских только но крови. Таковых осталось немного. Речь идет о людях, говорящих по-русски, думающих по русски, готовых к защите своей Родины.
Люди, призывающие на Русь образ Победы – укрепляют Русский Дух и приближают Победу!