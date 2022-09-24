Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.09.2022 г.)

69 2


◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин.

Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков.

◽️ В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе 7 офицеров. Уничтожено 4 единицы бронированной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка Донецкой Народной Республики, Сладкое и Успеновка Запорожской области. Также уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики и в районе населенного пункта Михайло-Заводское Днепропетровской области – норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР».

В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области.

Уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.

Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС.

◽️ Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/20150
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (30.06.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.07.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.07.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (14.08.2022 г.)
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25836 21690
    марина два часа назад

      классная карикатура испанцев ..https://kukmor.livejournal.com/4634674.html

    • 1444 1164
      Ленид 11 мин. назад

        Осмелюсь обратить внимание на такое понятие: “эгрэгор”. Не всем интересно, но знать полезно.
        Одинаковые мысли, эмоции многих людей входят в резонанс и образуют тонкоматериальный энергетический объект, типа невидимой шаровой молнии.
        Эгрэгоров множество: христианский, мусульманский, милицейский, денежный, “цифра”, экономика и т д
        Человек своими мыслями поддерживает эгрэгор, но и эгрэгор, поддержит человека в трудную минуту.
        Существует эгрэгор России, Русского Народа. Его энергия – Русский Дух, Русский Дух – реальная сила, образованная единением Русского Народа. Говоря о Русском Народе не следует иметь ввиду русских только но крови. Таковых осталось немного. Речь идет о людях, говорящих по-русски, думающих по русски, готовых к защите своей Родины.
        Люди, призывающие на Русь образ Победы – укрепляют Русский Дух и приближают Победу!

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru