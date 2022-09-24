Снят главный тыловик РФ
После начала мобилизации, заменили начальника материально-технического обеспечения ВС РФ Булгакова.
"Переведен на другую работу". Прямо скажем, многие вопросы снабжения в ходе кампании оставляли желать лучшего, о чем несколько месяцев регулярно сообщали военкоры и гуманитарщики занимающиеся снабжением ВС РФ и армий ДНР и ЛНР. Масштаб конфликта достаточно быстро вскрыл различные организационные и логистические проблемы, которые объективно влияли на ход и характер операций на Украине. Посмотрим, что поменяется при новом главном тыловике.
крашенный паркетный -полгода терпели и вот -мезинцев -тот который все темы лабораторий США и химвооружения поднимал..