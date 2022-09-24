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Снят главный тыловик РФ

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После начала мобилизации, заменили начальника материально-технического обеспечения ВС РФ Булгакова.
"Переведен на другую работу". Прямо скажем, многие вопросы снабжения в ходе кампании оставляли желать лучшего, о чем несколько месяцев регулярно сообщали военкоры и гуманитарщики занимающиеся снабжением ВС РФ и армий ДНР и ЛНР. Масштаб конфликта достаточно быстро вскрыл различные организационные и логистические проблемы, которые объективно влияли на ход и характер операций на Украине. Посмотрим, что поменяется при новом главном тыловике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7881325.html
Метки: война на украине, логистика, мо рф, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25836 21690
    марина 40 мин. назад

      крашенный паркетный -полгода терпели и вот -мезинцев -тот который все темы лабораторий США и химвооружения поднимал..

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