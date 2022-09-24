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Мобилизация, империя, обмен пленными и реальность ядерной войны. Андрей Фефелов

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0:50 Мобилизация: пойдут ли на фронт депутаты?
5:55 Подорожание билетов за сутки в 10-15 раз: кто смог улететь из страны?
15:00 Провокация Зеленского: насколько вероятно применение Россией ядерного оружия первой?
18:50 Неравнозначный обмен пленными: почему власть опять ничего не объясняет народу?
29:37 Германия хочет стать новым членом СБ ООН: чьё место она займёт?
33:42 ЕС намерен отменить право вето при принятии решений по России: какие последствия ждать?
35:50 Артистам, ответственным за дискредитацию армии, планируют запретить участвовать в проектах с госфинансированием: справедлив ли такой закон?

Анализ последних событий с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущая – Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OW5vAGg8Sxg
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