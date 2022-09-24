Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Константин Воробьев. Первое письмо. Рассказ. Читает Вячеслав Невинный

19 0

Константин Воробьев. Первое письмо. Рассказ. Читает Вячеслав Невинный
 

Рассказ. Автор снимал жилье в небольшой дачной деревне. Однажды он познакомился с местным жителем – дошкольником Василием. Василий поразил рассказчика своей хозяйственностью, уважительным отношением, пониманием жизни и природной гордостью. Автор от всей души привязался к ребенку, и он, росший без отца, платил ему тем же…

#Страницыпрозы
Исполнители: Невинный Вячеслав
Год производства: 1973 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8_iiJDBz-Os
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2016
Александрия.
Обрезанным - только обрезанное!
Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2017
90 Зенитных Лет

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru