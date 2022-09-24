Константин Воробьев. Первое письмо. Рассказ. Читает Вячеслав Невинный
Константин Воробьев. Первое письмо. Рассказ. Читает Вячеслав Невинный
Рассказ. Автор снимал жилье в небольшой дачной деревне. Однажды он познакомился с местным жителем – дошкольником Василием. Василий поразил рассказчика своей хозяйственностью, уважительным отношением, пониманием жизни и природной гордостью. Автор от всей души привязался к ребенку, и он, росший без отца, платил ему тем же…
#Страницыпрозы
Исполнители: Невинный Вячеслав
Год производства: 1973