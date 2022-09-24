Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции, Творчество

Будущее Мидгард Земли

37 1

Вера, Любомiръ Тай-Мыр и Алексей Орлов

В этом эфире, мы не обещаем вам радужных прогнозов, мы не обещаем вам дату и время, когда начнется Рассвет Сварога. Вы и сами это прекрасно знаете. Но мы обещаем вам голую, чистую, искристую правду, наполненную фактами, учитывая которые вы сможете проанализировать и спроектировать свою жизнь в быстро меняющемся Мире на Мидгард-Земле.

Также мы узнаем о планах по изменению общества и миропорядка, которые в любом случае, так или иначе будут затрагивать всех участников “большой игры”. Божий промысел играет немаловажную роль, и мы всецело должны ему довериться. Боги смотрят на нас и видят, насколько мы рациональны, насколько мы любим жизнь и в каком качестве мы воспринимаем себя в этой жизни.

Этот эфир для тех, кто силен Духом.
Этот эфир для тех, кто крепок Разумом.
Этот эфир для тех, кто готов сопоставлять свои планы с планами Всевышнего.

И если вы готовы к правде, то у нас есть все шансы подготовить наших детей к Жизни, а не к выживанию.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#рассветсварога #мидгард #земля #миропорядок #божийпромысел #большаяигра #любомиртаймыр
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PXsadVyIdP8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жизнь на Мидгард-Земле (краткий экскурс)
Посещение Перуном Мидгард-земли (Хроника, 2013)
Наука не хочет знать. Часть 6 [Как на Земле появился Человек?]
ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ…
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru