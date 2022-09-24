Будущее Мидгард Земли
Вера, Любомiръ Тай-Мыр и Алексей Орлов
В этом эфире, мы не обещаем вам радужных прогнозов, мы не обещаем вам дату и время, когда начнется Рассвет Сварога. Вы и сами это прекрасно знаете. Но мы обещаем вам голую, чистую, искристую правду, наполненную фактами, учитывая которые вы сможете проанализировать и спроектировать свою жизнь в быстро меняющемся Мире на Мидгард-Земле.
Также мы узнаем о планах по изменению общества и миропорядка, которые в любом случае, так или иначе будут затрагивать всех участников “большой игры”. Божий промысел играет немаловажную роль, и мы всецело должны ему довериться. Боги смотрят на нас и видят, насколько мы рациональны, насколько мы любим жизнь и в каком качестве мы воспринимаем себя в этой жизни.
Этот эфир для тех, кто силен Духом.
Этот эфир для тех, кто крепок Разумом.
Этот эфир для тех, кто готов сопоставлять свои планы с планами Всевышнего.
И если вы готовы к правде, то у нас есть все шансы подготовить наших детей к Жизни, а не к выживанию.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#рассветсварога #мидгард #земля #миропорядок #божийпромысел #большаяигра #любомиртаймыр
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