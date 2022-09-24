Эта схема имеет три объективных вектора возможного развития событий и четыре версии субъективной позиции. Так, уже с самого начала намечена некоторая асимметрия, значение которой откроется по мере описания схемы.

Как и любая схема, она упрощает реальность, но в то же время делает её осмысленной и возводит к определённой вероятностной структуре.

Мы – Россия и мир – пребываем сейчас в состоянии, которое можно привести к следующей схеме . Речь идёт о ситуации на Украине, которая перерастает в начало полноценной Мировой войны.

Субъективный уровень включает в себя осмысление происходящего теми или иными группами, среди которых особое значение имеют те, что принимают ключевые решения, которые, в свою очередь, так или иначе влияет на сами события.

Катастрофический (для России) сценарий. Оккупация. Деимпериализация. Finis Rossiae

Начнем с самого плохого. Допустим, что контрнаступление ВСУ (а по сути НАТО) на Харьковщине и на Донбассе не случайный сбой в СВО, а нечто более зловещее. Пессимисты и просто критически мыслящие наблюдатели (равно как и участники) расписывают последствия и продолжение этого процесса на тысячу ладов.

Этот сценарий подробно описан в официальной пропаганде укронацистов, уже предвкушающих перенос военных действий в Крым, в Белгородскую, Курскую, Ростовскую, Воронежскую области и – в пределе – наступление на Москву. Он же – розовая мечта западных русофобов и российских либералов. По сути, это сценарий конца России, Finis Rossiae.

Это означало бы не просто конец режима, но конец всего и всех. И что важно – конец не мягкий и чем-то компенсированный (как, например, в 1991 году), а кровавый и жесткий. Если начнется (в каком-то смысле продолжится) наше отступление, то падет всё – как от внешних, так и от внутренних причин.

Это объективный тренд, которому соответствует и субъективная политико-идеологическая платформа – об этом мечтает официальный Киев, русофобская верхушка глобалистов и сторонники Навального, Ахеджаковой и «Эха Москвы» – то есть пятая колонна – внутри России.

Имеющиеся проблемы с техническим оснащением армии, со стратегическими просчетами (уже явно давшими о себе знать на предыдущих фазах СВО), с зависимостью России от зарубежных технологий, к которым сейчас оборван всякий доступ, что как выясняется, сказывается напрямую на нашем вооружении, то есть в целом критически значимая зависимость от Запада на прежних этапах – могут оказаться фатальными.

Но если это так, то Россия как субъект просто исчезнет, и за это придется расплачиваться всем – как власти, так и всему обществу. Никто не спасется.

Апокалиптический (для всех) сценарий. Конец истории. Уничтожение человечества

Второй сценарий – ядерный Апокалипсис. Он вполне возможен, если Москва, начав всерьез проигрывать (первый сценарий), решится на применение ядерного оружия. То, что об этом сегодня думают, очевидно.

Тезис «ядерные державы войны не проигрывают» – как раз на эту тему. Сюда же и слова Президента о тех, кто «сдохнет, а кто попадет в рай» или о том, что «мира без России не будет».

Вероятно? Да, вероятно. Кто-то в России учитывает такую возможность? Безусловно. То есть, снова есть объективная цепочка событий, которая может к этому привести, а есть и субъективные силы, учитывающие такой поворот. Готовые к нему.

Иными словами, существуют как объективные предпосылки к такому повороту событий, так и силы, способные принять соответствующие решения.

Путин говорил, что его враги не дождутся его добровольной капитуляции, ссылаясь на пример Сальвадора Альенде, бившегося с автоматом в руках до последнего. Но разница в том, что у Альенде не было ядерной кнопки. Он мог принести в жертву только себя и пару тройку врагов.

Все может начаться прямо сейчас. Обстрелы Запорожской АЭС ВСУ достигнут своей цели. Это будет равнозначно целенаправленному ядерному удару по российской территории – ведь оружие западное, и западные инструкторы занимаются разведкой и наведением. Ответ придется уже не по Украине, а по настоящему центру принятия решений, который находится существенно западнее.

Но к ядерному оружию Россия может прибегнуть и в иных ситуациях. Так как для России – и для государства, и для народа – проигрыш в войне будет означать тотальную аннигиляцию, а не просто суровое, но все же выносимое поражение, которое можно и пережить, то ядерный сценарий нельзя сбрасывать со счетов.

Его вероятность Запад явно недооценивает, полагая, что речь идет о блефе. Лучше не доходить до черты, когда карты будут сброшены.

Патриотически-победный (для России и сторонников многополярного мира) сценарий. Священная война

Третий сценарий – самый важный. И единственно спасительный.

В России происходит революция сверху. Путин, уже порвавший с Западом, превращает этот тотальный и необратимый разрыв в идеологию, в курс, в стратегию и единственный ориентир бытия. Все компромиссы упраздняются, Россия открыто становится народной Империей с ярко выраженной религиозной и социально ориентированной (антикапиталистической) идеей.

Либерализм и западничество ставятся вне закона. Саботаж, воровство, лень и коррупция выжигаются каленым железом по законам военного времени.

Государство и народ перегруппировываются и переводят СВО в народную священную войну. Быть или не быть.

Может так повернуться ситуация объективно? Конечно. Многие события, процессы и объективные факторы – в том числе здоровая и решительная реакция на предыдущие провалы и особенно на события на Харьковищине – ведут именно в этом направлении.

Есть у такого сценария субъект? Безусловно. Прежде всего – сам народ, общество, патриотическое большинство, люди фронта, а также значительная часть правящего класса. Да, чем выше, тем таких меньше, но правящий класс – это тоже не нечто однородное.

Общество готово к этому вполне. Именно такую позицию занимают и практически все так или иначе вовлеченные в войну.

К этому все и идет, и всем очевидно, что прежде всего необходима мобилизация и идеология Победы. Конец компромиссов.

Среди чиновников – если брать всех вместе – патриотов, пожалуй, большинство. В народе – это фактически все, кроме агентов влияния и патологических исключений (уроды есть везде).

Если такая народно-патриотическая революция сверху происходит, мобилизация совершается сама собой, и Россия вступает в последний бой за исход мировой истории. Собственно, православные старцы, русские философы и наши героические предки так и видели будущее: придет момент, когда русские поднимутся против мирового зла, против Антихриста и исполнят свою миссию Удерживающего.

В советскую эпоху у этого сценария была несколько иная редакция, но та же суть – борьба с Западом во имя спасения человечества и справедливого светлого будущего.

Такой момент пришёл.

Главное в этом сценарии стремительное прерывание всякой зависимости от Запада – идейной, технологической, психологической, экономической, культурной. Именно эта зависимость и парализовала нас в критический момент.

Оказалось, что на Западе хранятся ключи к многим жизненно важным сферам нашей жизни – информационным, технологическим, культурным, финансовым.

Да, у нас есть важный козырь в вопросе природных ресурсов, но идеологией, технологией и методологией мы пользовались именно западной. Ресурсный hardware важен. Но идейный и технологический software все же важнее.

Народная революция сверху призвана в кратчайшие сроки демонтировать внутренний Запад – как в форме остаточного либерализма, так и во всех остальных кодах.

Это непросто. Но если этого не сделать, то смотри два предыдущих сценария.

Статус-кво как пустая и ничего не значащая иллюзия

Теперь остается только одно направление, которое имеется как субъективная позиция, но не опирается ни на какую объективную реальность – поскольку такой реальности просто нет.

Это ментальное состояние партии «статус-кво» или «коллективной Рублевки». К этой категории относятся те высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые – по никому не ведомым соображениям – продолжают считать, что мир до 24 февраля 2022 года и мир после 24 февраля 2022 года – в принципе одно и то же.

И ничто – ни сводки с фронтов, ни теракты в тылу, ни идущие тектонические изменения миропорядка – их не убеждают в противном.

Они, как и прежде, бьются за свои позиции, продвигают своих ставленников во власть, отбивают конкурентов, следят за сохранением того, что есть, то есть живут как ни в чем не бывало, просто реактивно адаптируясь к ситуации.

В народе таких считают «партией предательства», «слива». Но это ошибка. Они ничего ни предать, ни слить не могут. Они не власть и не народ, и никто с ними с той стороны – с Запада или Киева – договариваться не будет. Этот момент мы уже проехали.

СВО слишком резко заострила все существующие противоречия. Однополярный мир не может сосуществовать наряду с многополярным. Вернее, больше нельзя одним считать, что он «однополярный», а другим, что «многополярный».

Если Россия (как, впрочем, и Китай) всерьез понимает свой суверенитет, это надо доказать в войне. И никак иначе.

И в этой войне надо победить. Победим – вот тогда и многополярный. А если нет… То России уже не будет ни в каком качестве. Вернуться к 90-м или к эпохе до 24 февраля 2022 года просто невозможно. Ни для кого.

Три сценария возможны. Четвёртый нет. Он есть лишь как дань инерции, то есть существует в сознании, но не в бытии.

Конечно, в верхах политической элиты России многие занимают именно эту четвертую позицию. Мол, «как-нибудь все само устроится». И это вызывает справедливый гнев патриотов.

Но если учесть, что такого сценария на практике нет, то можно не тратить на это усилия. Капитуляция была возможной в 90-е годы. Она и состоялась. Компромиссы – до начала СВО.

Они могли быть и были. Например, принятие Москвой правил глобального Запада в разделении труда и интеграции, Минские соглашения и т. д.

Теперь всё. Осталось только быть или не быть. «Коллективная Рублевка» уже не существует. Виллы стоят, охрана охраняет, дорогие машины перемещаются в пространстве. Дни города проводятся, концерты устраиваются.

Даже Сколково функционирует, а какие-то очередные проходимцы, опираясь на невменяемых олигархов, рвутся в руководство РАН. Но это уже химера, мираж. Быть или не быть упраздняет саму возможность мерцания – «то ли есть, то не нет», «то ли Россия суверенна, то ли она часть Запада».

Если Россия есть, то она уже совершенно другая. Народная и мобилизованная, воюющая – на всех уровнях – духовном, идейном, техническом, экономическом, фронтальном – не на жизнь, а на смерть с абсолютным врагом.

Либо её нет – как расчлененной и оккупированный НАТО и украинскими нацистами колонии или как пост-апокалиптической пустыни (смотри первый и второй сценарии).

Есть только три объективных сценария развития событий, и только те, кто на уровне субъекта это понимает и выбирает какой-то один из них, те и берутся в расчёт, то есть истинно живут и ответственно принимают решения за свою судьбу, за судьбу страны, народа и человечества.

Только они и значат что-то на весах истории.

А партии предательства больше просто нет, так как время уступок и компромиссов прошло. Это фантомная боль. Либо мы, либо нас. Всё.

А. Г. Дугин

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