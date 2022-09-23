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Референдумы в зеркале ВЦИОМ

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Результаты опросов ВЦИОМ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях относительно проведения референдумов о вхождении в состав России.
Цифры превосходят крымские и севастопольские показатели.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7879289.html
Метки: вциом, ДНР, Запорожье, лнр, опросы, референдум, Россия, социология, Украина, херсонская область
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