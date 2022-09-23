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Как любимица Леонида Брежнева стала “рупором вражеской пропаганды”

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Илья Титов о том, как престарелую певицу сделали рупором антигосударственной пропаганды.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C9DVOnQGm1E
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 2115 1723
    KOCMOHABT два часа назад

      Старая молодящаяся жаба и средневозрастной латентный пидеpасt… Почему они себя считают властью или рупором от имени народа? Где жёсткий ответ государства?

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      1
    • 25821 21675
      марина два часа назад

        Поздравляю всех здешних борцов с Режимом и ВВП .У вас есть предводитель Пугачева -история повторяется в виде фарса??
        “Да уж, от трагедии до фарса. Если Емелька Пугачев в свое время поднял бунт по идейным соображениям, с целью захвата власти и при широком одобрении народных масс, что без малого у него почти получилось, то восстание и протест скоморошьей тусовочки под предводительством престарелой бандерши Аллки сильно смахивает на гейпарад и провинциальный карнавал размалеванных персонажей в блестках, с вибраторами и страпонами в качестве реквизита. Получилось смешно, пошло и жалко.

        Могучая кучка поющих борцов с режимом не смогла родить ничего больше кроме жалобных воплей в интернете, а после полученных от народа пендалей и оплеух грязными трусами по роже, отправилась побираться по ночным клубам Германии, Израиля, Турции и Штатов за гонорар сопоставимый со счетом за ужин в этих же клубах. Милый их сердцу запад как никто знает реальную цену этому кочующему балагану, брезгливо, с презрением швыряет ему миску с чечевичной похлебкой, цинично намекая что ночлег не предполагается.”..
        п.с. какая опозиция ,такая и опа возглавляет..

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