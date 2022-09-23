Как любимица Леонида Брежнева стала “рупором вражеской пропаганды”
Илья Титов о том, как престарелую певицу сделали рупором антигосударственной пропаганды.
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Старая молодящаяся жаба и средневозрастной латентный пидеpасt… Почему они себя считают властью или рупором от имени народа? Где жёсткий ответ государства?
Потому что они хозяева ( голова ) РФ.
Поздравляю всех здешних борцов с Режимом и ВВП .У вас есть предводитель Пугачева -история повторяется в виде фарса??
“Да уж, от трагедии до фарса. Если Емелька Пугачев в свое время поднял бунт по идейным соображениям, с целью захвата власти и при широком одобрении народных масс, что без малого у него почти получилось, то восстание и протест скоморошьей тусовочки под предводительством престарелой бандерши Аллки сильно смахивает на гейпарад и провинциальный карнавал размалеванных персонажей в блестках, с вибраторами и страпонами в качестве реквизита. Получилось смешно, пошло и жалко.
Могучая кучка поющих борцов с режимом не смогла родить ничего больше кроме жалобных воплей в интернете, а после полученных от народа пендалей и оплеух грязными трусами по роже, отправилась побираться по ночным клубам Германии, Израиля, Турции и Штатов за гонорар сопоставимый со счетом за ужин в этих же клубах. Милый их сердцу запад как никто знает реальную цену этому кочующему балагану, брезгливо, с презрением швыряет ему миску с чечевичной похлебкой, цинично намекая что ночлег не предполагается.”..
п.с. какая опозиция ,такая и опа возглавляет..