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Главы великой книги. Фильм 9. Личная ответственность (1981)

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Главы великой книги. Фильм 9. Личная ответственность
Документальное повествование о героической эпохе и людях, творивших историю нашей страны в 1971-1975 гг, Своими воспоминаниями о девятой пятилетке делятся сталевар Макеевского металлургического завода В.Никитенко, председатель колхоза “Луч Октября” Мозырского района Гомельской области Белорусской ССР В.Сазонов, заместитель начальника Главного управления железнодорожного строительства Севера и Запада Министерства транспортного строительства СССР Ю.Петров, дважды Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза им.Ильича Киевской области Украинской ССР О.Диптан, директор Днепропетровского комбайного завода А.Покуса. Использована к/хр строительства БАМа и Набережных Челнов.

#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1981
Автор сценария – Анатолий Корвяков
Автор сценария – Анатолий Лысенко
Режиссер – Анатолий Корвяков
Оператор – Евгений Шматриков

#история #ссср

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sc7FfUIPvU8
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