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День, равный эпохе

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Если Бог за нас, кто против нас?

(Рим.8:31)

Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР,

Херсонской и Запорожской областей –

мы не можем бросить людей

В.В. Путин

Сегодня наша страна вновь стала Россией не только по названию, но по своей сути. Что же это за день в истории?

21 сентября 862 года — новгородцы призвали варягов – балтийских славян – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение. Это – начало летописной официальной русской государственности.

21 сентября 1380 год – Куликовская битва, значение которой для становления Русской государственности трудно переоценить. Как писал Лев Гумилев: "На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские".

По сути, это не только официальный день воинской славы, это – День рождения Нации, России — именно этот день был определён в 1862 году Императором для открытия Новгородского памятника "Тысячелетие России".

21 сентября 1721 — указом Петра Первого основан первый военный порт в России.

21 сентября 1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А. В. Суворова через Швейцарские Альпы.

Но самое важное событие сегодня 21 сентября — это христианский (и не только) церковный Праздник – Рождество Богородицы, с которого и началось домостроительство спасения всего мира, и которая считается заступницей Земли Русской.

Поэтому, можно сказать, что сегодняшняя частичная мобилизация – это Родина-Мать зовет.

Если 24.02.2022 г. надломили господство Запада над миром, то сегодняшний день войдет в историю тем, что трещина превратилась в пропасть, в которую уйдет в небытие весь осатаневший Запад.

Для России сегодняшний день – это точка невозврата. Теперь:

или мы, или они;

или человек творческий и духовный, или трансгуманист;

или человек исторический, или сконструированный под интересы элиты;

или Свет, или Тьма;

или абсолютное Святое, или относительное Ничто.

И эта определенность – победа России и русского народа, но пока не на поле боя, а в головах, что значительно важнее.

История и значение этого дня для России говорит о том, что мировой враг будет повержен, Победа будет за нами.

От Редакции АТ
***

Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/6266237.html
Метки: Запад, народ, Родина, Россия, русский
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