День, равный эпохе
Если Бог за нас, кто против нас?
(Рим.8:31)
Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР,
Херсонской и Запорожской областей –
мы не можем бросить людей
В.В. Путин
Сегодня наша страна вновь стала Россией не только по названию, но по своей сути. Что же это за день в истории?
21 сентября 862 года — новгородцы призвали варягов – балтийских славян – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение. Это – начало летописной официальной русской государственности.
21 сентября 1380 год – Куликовская битва, значение которой для становления Русской государственности трудно переоценить. Как писал Лев Гумилев: "На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские".
По сути, это не только официальный день воинской славы, это – День рождения Нации, России — именно этот день был определён в 1862 году Императором для открытия Новгородского памятника "Тысячелетие России".
21 сентября 1721 — указом Петра Первого основан первый военный порт в России.
21 сентября 1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А. В. Суворова через Швейцарские Альпы.
Но самое важное событие сегодня 21 сентября — это христианский (и не только) церковный Праздник – Рождество Богородицы, с которого и началось домостроительство спасения всего мира, и которая считается заступницей Земли Русской.
Поэтому, можно сказать, что сегодняшняя частичная мобилизация – это Родина-Мать зовет.
Если 24.02.2022 г. надломили господство Запада над миром, то сегодняшний день войдет в историю тем, что трещина превратилась в пропасть, в которую уйдет в небытие весь осатаневший Запад.
Для России сегодняшний день – это точка невозврата. Теперь:
или мы, или они;
или человек творческий и духовный, или трансгуманист;
или человек исторический, или сконструированный под интересы элиты;
или Свет, или Тьма;
или абсолютное Святое, или относительное Ничто.
И эта определенность – победа России и русского народа, но пока не на поле боя, а в головах, что значительно важнее.
История и значение этого дня для России говорит о том, что мировой враг будет повержен, Победа будет за нами.
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