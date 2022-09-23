Если Бог за нас, кто против нас? (Рим.8:31) Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – мы не можем бросить людей В.В. Путин

Сегодня наша страна вновь стала Россией не только по названию, но по своей сути. Что же это за день в истории?

21 сентября 862 года — новгородцы призвали варягов – балтийских славян – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение. Это – начало летописной официальной русской государственности.

21 сентября 1380 год – Куликовская битва, значение которой для становления Русской государственности трудно переоценить. Как писал Лев Гумилев: "На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские".

По сути, это не только официальный день воинской славы, это – День рождения Нации, России — именно этот день был определён в 1862 году Императором для открытия Новгородского памятника "Тысячелетие России".

21 сентября 1721 — указом Петра Первого основан первый военный порт в России.

21 сентября 1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А. В. Суворова через Швейцарские Альпы.

Но самое важное событие сегодня 21 сентября — это христианский (и не только) церковный Праздник – Рождество Богородицы, с которого и началось домостроительство спасения всего мира, и которая считается заступницей Земли Русской.

Поэтому, можно сказать, что сегодняшняя частичная мобилизация – это Родина-Мать зовет.