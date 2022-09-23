Алексей Исаев в прямом эфире 22 сентября 2022 года (запись)
22 сентября, в чт Алексей Исаев готов в прямом эфире отвечать на ваши и наши вопросы.
Поскольку мы уже активно готовимся к форуму, отправная точка для разговора “Сталинградская битва” (регистрация на фестивале “Сталинградская битва”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/)
Приходите, задавайте вопросы. Начало в 19-00 по Москве.
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