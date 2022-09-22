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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (22.09.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня «HIMARS».

В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты.

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников «Иностранного легиона» в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150-ти боевиков и 19 единиц военной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.

Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое Донецкой Народной Республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области.

◽️ Кроме того,  поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берёзовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области.

◽️ Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов «Ольха» в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон.

В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники.


❗️ Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток по городу Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены.

⚠️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме. 


◽️ В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность.

◽️ В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Источник: https://t.me/mod_russia/20064
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1434 1166
    Ленид два часа назад

      Вот показали кадры после прилета в Донецк, центральный рынок.
      Раненые..Убитые…Кровь…Ни одного военного.
      Укры в Киеве радуются, глядя на такое. Им праздник. Как же – убили “сепаров”, “москаляку на гиляку!”
      А вот в России картинки с убитыми “украми” почему-то не радуют.
      Разные мы люди. Одни с состраданием и совестью, Другие – с полным отсутствием совести и без понятия о справедливости.
      А вы говорите – “братья”…

      2
      2
      • 22383 17443
        SergeevЛенид час назад

          Менталитет разный, хотя Марина скорее всего радуется прилетам по Киеву. Люди разные, хоть в РФ хоть в Украине.

          • 25805 21659
            маринаSergeev час назад

              Я не скрываю,что я не люблю высшую власть везде и строения ,где они заседают ,если бы взлетели -не против.Но это эмоция -там сидят исполнители и заменимы на раз,правда сегодня весь мир посадили на гомосеков ,лесбиянок в главные ,а мы вот удержались и потом ,чем больше опыта у руководителя ,тем он ценнее ,даже если и его качества или убеждения не совсем вам нравятся.Это как на заводе -специалиста со сложным характером терпят ,но держат.Я писала -вот бы шлепнули чем -то по Кремлю -обрадовалась бы ,как за Башни.Но вот Путина ,лично не очень доверяю,но понимаю ,что он ценен ,как капитал для России.К тому же КГБист всегда государственник ,спасая себя в России ,он спасает и Россию для меня.Не сравнить же с кокаинистом сегодня.Надеюсь понятно обьяснила..Но это же всё бла,бла ,хотелки-и ровно -0 ноль влияние на что-то..Я просто знаю,как попадают во власть …любую.И потом ,ты манипулятор-народ и зеля -это разное…

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