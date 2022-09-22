Настоящее – повторение прошлого
Сергей Григорьев и Алексей Орлов
Жизнь сегодня – это повторение прошлых исторических событий.
Что делать, чтобы не совершать ошибки прошлого?
Что главное, что является главной ценностью жизни?
В чём источник зла человечества?
Как достичь светлого будущего?
Григорьев Сергей Алексеевич, г. Железногорск.
ЯрГора март 2022
Быть ДОБРУ!
#жизнь #прошлое #настоящее #зло #человечество #история #алексейорлов #яргора
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.