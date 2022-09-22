Сегодня побеседуем об экономике «с левым уклоном» с замечательным экономистом, автором канала @Простые числа Олегом Комоловым. Возможна ли в России новая страница строительства коммунизма? Кто одержит верх в экономическом противостоянии США и Китая? Почему в России растет интерес к политике среди молодежи? Можно ли считать, что после 24 февраля началась настоящая экономическая революция, и заблокируют ли в нашей стране YouTube?

С Олегом Комоловым эти и другие темы обсудили наш друг Сергей Мардан @Мардан 2.0 и наша очаровательная ведущая Виктория Федосова.

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Таймкоды:

00:00 Бери от жизни все: от идеологии до политэкономии

01:05 Олег Комолов: почему «Простые числа»?

02:25 Левый экономист на «празднике жизни» глобального капитализма

04:28 «Мундепы в Москве – бесправные существа»

06:03 Единая Россия, Справедливая Россия и КПРФ – по сути, одна партия

10:01 Экономика – наука, в которой присутствует идеологический элемент

14:07 Сегодня молодежь более политизирована, чем 20 лет назад

16:32 Модель экономики «труба на Запад» больше не работает

21:40 СВО – элемент всеобщей деглобализации

25:55 Идея свободной торговли уже мешает ее западным авторам

30:50 Владимир Путин: весь [экономический] мир в труху?

33:27 «Российская периферия постоянно сужается»

37:56 Европа – дауншифтер «золотого миллиарда»

44:39 Рабочий класс на Западе уже не тот. Но шанс на coup d'etat есть

47:14 2020-е подозрительно похожи на 1920-е: коммунизм vs. фашизм

50:44 Ход истории: сначала потребность в борьбе, потом новые партии

55:59 YouTube и Google: разрешить нельзя запретить

59:25 Телевизор против холодильника – счет в пользу телека

1:02:12 Китай – новый империалист и ограниченный партнер России

1:07:10 Ни США не могут без КНР, ни КНР без США

1:08:28 Финальное слово: Олег Комолов рекомендует!

1:09:00 Титры

