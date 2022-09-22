Участники общественного движения «Зов Народа» 7 сентября направили обращения Председателю Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, члену Совета безопасности Российской Федерации Володину В. В., Депутатам Государственной Думы Бурляеву Н. П., Милонову В.В., Кузнецову Д.В., Толстому П. О. с просьбой подготовить законопроекты, ограничивающие пропаганду случайных сексуальных связей, алкоголя, наркотиков через музыку и кино.

Текст обращения

17 августа 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым заявил: «Во Владимирской области число жителей с диагнозом «алкоголизм» превышает средние по России значения, в области нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни».

Минздрав России назвал число граждан России с алкогольной зависимостью. В прошлом году в России насчитывалось около 1,2 млн человек. Такую оценку озвучил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его мнению, это “чрезвычайно большая” цифра. По статистике ведомства, около 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии, около 50% смертей от панкреатита – это результат употребления алкоголя.

Но, к сожалению вместо пропаганды здорового образа жизни, в сфере музыки активно продвигается алкоголизация, случайные сексуальные связи с разными партнерами, наркотики.

Так, например, 04 сентября 2022 года во Владивостоке, на детском фестивале детей и юношества «Я, мы, тигр», посвящённом началу учебного года, певица «Клава Кока» исполнила песню «Забери меня пьяную домой и делай со мной, что хочешь».

Считаем, что организаторы фестиваля безответственно отнеслись к выбору участников концерта. Дети – это будущее нашей страны. И как могут организаторы ставить на сцену перед несовершеннолетними подобных исполнителей? Чего стоит такая пошлость? Политика России в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних детей должна быть неотъемлемой частью культуры, отдыха и досуга. Культура не должна приносить вред нормальному нравственному, духовному и психическому развитию детей. Пропаганда асоциального поведения среди детей наносит большой вред нравственному развитию.

Согласно статистики, следующий процент молодежи употребляет алкогольные напитки:

50% старшеклассников выпивают спиртное ежемесячно.

40% подростков в 13 лет первый раз попробовали алкоголь.

Риску заболевания подлежат подростки, употреблявшие спиртное с 13 лет.

У подростков, пристрастившихся к спиртосодержащим напиткам, вероятность привычки к наркотикам гораздо выше, чем у непьющих.

Выпивающие подростки чаще пропускают занятия в школе, успеваемость у них гораздо ниже.

1 из 4 учащихся школ, употребляют пиво ежедневно.

33% подростков употребляют горячительное дома за ужином с родителями.

От спиртного погибает в 6,5 раз больше подростков, чем от всех наркотиков вместе взятых.

Употребление горячительных напитков способствует агрессии и насилию.

44% употребляют спиртное во время учебы в образовательных учреждениях.

30 тыс. подросткам после спиртного требуется медицинская помощь.

Студенты в возрасте 18−24 года в состоянии глубокого опьянения занимаются сексом без контрацептивов.

Более 90% подростков, увлекающихся горячительным, дети из неполных и неблагополучных семей.

На наш взгляд, скорейшим образом должны быть приняты законы запрещающие продвижение алкоголизма, случайных сексуальных связей, употребления наркотических веществ через музыку и киноиндустрию. Так как она имеет огромное влияние на общество и подрастающие поколения.

Например, девочки в подростковом возрасте слушая музыку уже хотят, чтобы их «забрали пьяную домой и делали все, что хочешь», быть «алкоголичками, несмотря на милое личико», у парней «цвет настроения синий», а у мужчин вечером «рюмка водки на столе», а потом начинаются с этого проблемы в семье, инструмент программирования в действии. В культурной среде должны развиваться, как сказал Президент, «пропаганда здорового образа жизни», верность, нравственность во взаимоотношениях, развитие института семьи.

Просим рассмотреть указанные выше доводы и подготовить законопроекты, ограничивающие продвижение алкоголя, наркотиков, сексуальных связей через музыку и кино.

Источник: Зов Народа

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