Главы великой книги. Фильм 8 (1980)
Главы великой книги. Фильм 8
Документальное повествование о героической эпохе и людях, творивших историю нашей страны в 1966-1970-х гг. Восьмая пятилетка вошла в историю как «золотая». Была осуществлена реформа управления народным хозяйством и планирования, создана Единая энергосистема, внедрены автоматизированные системы управления (АСУ), страны перешла на пятидневную рабочую неделю, были окончательно отменены трудодни и введена гарантированная оплата труда в колхозах.
#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1980
Автор сценария – Анатолий Стреляный
Режиссер – Олег Горпенко
Оператор – Лев Сорокин
#история #ссср
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