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Где проголосовать в Севастополе

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Где проголосовать в Севастополе.

В Севастополе откроются 4 участка для голосования для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они смогут проголосовать на референдуме о вступлении своих регионов в состав России на правах субъектов РФ.

Адреса для голосования:

ДНР – Дворец культуры Рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1.
ЛНР – Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25.
Запорожская область — кинотеатр «Москва», ул. Генерала Острякова, 70.
Херсонская область— культурный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2.

https://t.me/southtower/6943 – цинк

Ждем всех в конце сентября в родную гавань.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7877431.html
Метки: ДНР, Запорожье, лнр, референдум, севастополь, Херсон
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Голосование
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