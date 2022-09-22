Где проголосовать в Севастополе
Где проголосовать в Севастополе.
В Севастополе откроются 4 участка для голосования для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они смогут проголосовать на референдуме о вступлении своих регионов в состав России на правах субъектов РФ.
Адреса для голосования:
ДНР – Дворец культуры Рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1.
ЛНР – Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25.
Запорожская область — кинотеатр «Москва», ул. Генерала Острякова, 70.
Херсонская область— культурный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2.
https://t.me/southtower/6943 – цинк
Ждем всех в конце сентября в родную гавань.