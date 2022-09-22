Два полюса нового мира
Илья Титов о том, как события последней недели показали, что в мире незаметно сконцентрировались два полюса.
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Первый пошел..”Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки Москвы и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.”
Путин -подержит республику ,оставив старые цены на газ ,но в руб..После Н.Г. и первых морозов думаю будет очередь…