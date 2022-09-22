Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Два полюса нового мира

48 2

Илья Титов о том, как события последней недели показали, что в мире незаметно сконцентрировались два полюса.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #ШОС #геополитика #Китай #Турция #ООН #саммит
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XQ13AxqAmRo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Два полюса современного мира
Матрёшка - концепция восприятия материального мира
Журнал Форбс опубликовал карты мира после глобального потопа
Чему на самом деле можно научиться в старейшем университете мира.
Новая концепция картины мира Лучина А.А.
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25805 21659
    марина четыре часа назад

      .

    • 25805 21659
      марина четыре часа назад

        Первый пошел..”Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки Москвы и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.”
        Путин -подержит республику ,оставив старые цены на газ ,но в руб..После Н.Г. и первых морозов думаю будет очередь…

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru