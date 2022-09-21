◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единица военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле.



В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.



Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147-ми районах.



Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов, в районах населённых пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой Народной Республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населённого пункта Дмитренко Херсонской области.



◽️ Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» и три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населённых пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховкой ГЭС Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники.

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⚠️ Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции.

◽️ В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока.

◽️ Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесён удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар.



◽️ Обстрел станции вёлся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.

◽️ В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остаётся в норме.