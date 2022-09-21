21 сентября православные отмечают один из 12 главных и самых светлых церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городке Назарете у праведных Иоакима (происходил из рода царя Давида) и Анны (из священнического рода). Долгое время пара оставалась бездетна. Святая Анна молилась о рождении ребёнка и пообещала, что посвятит своё дитя служению Господу. Её прошение было исполнено. Архангел Гавриил принёс весть: у них родится дочь, через неё будет даровано спасение всему миру, пусть назовут её Марией, что значит «благодать». С ранних лет Дева Мария воспитывалась при храме, как и обещали её родители, а затем стала матерью Иисуса Христа.

Рождество Богородицы глубоко почитается в России. С этого праздника 862 года ведётся история Русского государства. В царствование императора Александра II в 1862 году в Новгороде в честь этого события был воздвигнут памятник Тысячелетию России. Именно в этот праздник воины Дмитрия Донского одержали историческую победу на поле Куликовом в 1380 году. В память о победе в Москве был основан Рождественский монастырь. А в новой России власти внесли 21 сентября в реестр Дней воинской славы.

В канун праздника Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Сегодня глава Русской православной церкви совершает Божественную литургию в Зачатьевском монастыре. Трансляцию службы ведёт телеканал «Союз».

В народном календаре 21 сентября считается последним днём бабьего лета и началом осени. Также в этот день отмечают праздник урожая.

По материалам сайта РПЦ