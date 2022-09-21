Если в декабре прошлого года Банк России рассчитывал, что страну покинут $65 млрд, то теперь допускает, что эта цифра вырастет до рекордных $243 млрд, что составляет добрую половину федерального бюджета. За полгода уже успели вывезти из страны $138 млрд.

Несмотря на многочисленные запреты и ограничения, блокировки коррсчетов российских банков, отключений от SWIFT, то есть всех тех строгих мер, которые существенно затрудняют перевод средств за границу, богатые вывозят из России свои капиталы. По прогнозам аналитиков, более $200 млрд с лишним уйдут в «недружественные» западные страны. Путь своим деньгам на Запад капиталисты проторили через республики бывшего СССР.

Центральные банки стран ближнего зарубежья с лета этого года стали фиксировать значительный рост сумм денежных переводов из России. За счет валютных операций россиян банки Армении, например, увеличили свою прибыль втрое и укрепили национальную валюту.

Повышенный интерес состоятельных людей из России к банковским вкладам в Армении, Киргизии, Казахстане можно объяснить тем, что теперь в этих странах проще всего открыть карты международных платежных систем (МПС), а оттуда перебросить деньги на Запад. Придумывать сложные съемы не нужно: лимиты на переводы из России и так увеличены до $1 млн в месяц. Отчасти такое послабление нашего Центробанка связано с торговыми операциями в рамках параллельного импорта, которые в условиях санкций безопаснее проводить через физических лиц, а им для закупок импортных товаров нужны доллары и евро.

Усилившийся отток капиталов из России связывают ещё и с тем, что держать иностранную валюту в российских банках стало невыгодно из-за ограничений на её конвертацию и покупку. После этого участились попытки незаконного вывоза долларов и евро в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию. В этом году по зафиксированным нарушениям было возбуждено 4 874 административных дела и 43 уголовных.

Санкционная война против России практически не повлияла на вывод инвестиций за пределы страны. Причём из страны побежал как иностранный, так и отечественный капитал. Представители Центробанка не видят в этом трагедии. Сбежавший из страны капитал – это деньги частных лиц и компаний, рассуждают они.

Сколько долларов или рублей частные лица выведут за границу, на бюджет не повлияет. Примерно половина нынешнего оттока капитала идёт на погашение долгов нашими крупными компаниями, занимавшими доллары за границей.

Усилившийся отток капитала аналитики объясняют ещё и мартовским ростом доллара. Выбрав подходящий момент, многие российские организации поспешили рассчитаться с иностранными кредиторами, пока курс не стал слишком высоким. К концу весны доллар упал, и тогда многие компании, успевшие неплохо заработать на продаже ресурсов за границу, не преминули воспользоваться крепким рублем, чтобы купить доллары подешевле и поскорее рассчитаться ими с западными кредиторами. То есть всё шло по законам рыночной экономики.

С оттоком капитала также связывают и часть прибыли от экспорта энергоресурсов, которую наши компании оставили за границей, и выручку иностранных инвесторов от продажи государственных облигаций и акций российских предприятий. Значительная часть экспортной выручки на счетах иностранных банков формально принадлежит отечественным компаниям. Но риски блокировки счетов при нынешней игре без правил, объявленной страдающим от своих же санкций Западом, огромны. Даже если наши компании, пытаясь уйти от рисков, начинают менять евродоллары на безопасные валюты, ничего хорошего в этом всё равно нет, ведь деньги и в этом случае не работают на наше развитие. К тому же США грозят санкциями за поддержку использования российской национальной системы платёжных карт (НСПК) и системы «Мир» за пределами России.

Когда США и Евросоюз заблокировали половину российских резервов в долларах и евро, Центробанк России принял зеркальные меры: запретил осевшим у нас компаниям из недружественных стран вывод средств из российской финансовой системы.

Если бы этого не произошло, отток капиталов, как уверяют банковские аналитики, был бы сегодня в разы выше.

Оттоком капитала, по определению Банка России, также считаются и средства на валютных и брокерских счетах в российских банках. Чтобы понять пользу или вред экономике приносят сбежавшие деньги, надо рассматривать каждый конкретный случай. Здесь, как и в любом процессе, важен не сам процесс, а что за ним стоит, полагает ведущий эксперт «Центра развития» Высшей школы экономики Сергей Пухов. Если, например, наши нефтяники на вырученные сверхдоходы покупают доли иностранных компаний за рубежом, это хорошо, потому что тем самым они продвигают наш бизнес. А когда под видом фиктивных контрактов на поставку импорта вывозят капитал за рубеж, – это плохо. Такая схема увода денег, кстати, широко применялась бизнесом в девяностые и начале двухтысячных годов. Сегодня она может вернуться.

Чтобы остановить вывоз капиталов из России, уже в конце февраля – начале марта нынешнего года были приняты беспрецедентные меры. Президентские указы, правительственные постановления, ведомственные приказы и распоряжения Банка России и Минфина, которые должны были заблокировать трансграничные потоки капитала пошли на пользу нашей экономике.

Однако статистические данные Банка России по платёжному балансу за II квартал и первое полугодие 2022 года говорят о том, что деньги продолжают покидать страну.

Некоторые экономисты винят Центробанк и Минфин за то, что они вместо того, чтобы блокировать трансграничные потоки капитала в условиях санкционной войны, занялись организацией «правильного» трансграничного инвестирования: запретили перевод за границу дивидендов и процентов в валютах недружественных стран и в то же время разрешили рублями перечислять их на специальные счета. Тем самым помогли загранице покупкой ценных бумаг. Вместо благодарности Запад приступил к блокировке операций российских инвесторов с иностранными ценными бумагами.

По официальным данным Банка России, озвученным в начале лета, были заблокированы инвестиции 5 миллионов российских граждан на общую сумму 300 млрд рублей (преимущественно вложения в американские акции). Но вот недавно первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что стоимость российских ценных бумаг, заблокированных Евросоюзом в Национальном расчётном депозитарии, уже достигла почти 6 трлн рублей. Как бы там ни было, но потери российских инвесторов, игравших у нас на Питерской и Московской биржах с иностранными ценными бумагами, очень значительны. Ничего не мешает Минфину и Центробанку торги прекратить, но вместо этого применяется либеральный подход. Запретить покупать иностранные ценные бумаги на наших биржах хотят не всем, а только так называемым неквалифицированным инвесторам.

Для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, надо иметь ликвидные активы не менее 30 млн рублей. Но большая часть утекаемых за рубеж денег как раз и приходится на богатых и очень богатых персон, от которых никакого подтверждения квалификации не требуется.

Минфин настаивает на том, чтобы ценные бумаги компаний дружественных стран могли продаваться на бирже в розницу, свободно. При этом в министерстве не вызывает опасения то, что само определение «дружественные государства», по сути своей, довольно условное. Некоторые наши колеблющиеся партнёры под давлением сильных мира сего в любой момент могут переметнуться во вражеский лагерь и вложенные в их экономику капиталы оставить себе.

Валютные послабления Минфина по созданию спроса на иностранные бумаги объясняют обычно стремлением сдержать курс российского рубля, рвущийся вверх. Когда рубль слишком крепкий, это, по словам министра финансов Антона Силуанова, затрудняет исполнение бюджета. Выходит, что крепкий рубль нам не нужен и управление финансами по-прежнему осуществляется по правилам «вашингтонского консенсуса»?

Но уместны ли либеральные подходы в условиях санкционной войны? Наша победа над Западом возможна только при максимальной мобилизации всех ресурсов. И фондовая биржа, откуда утекают миллиарды, которые могли бы работать на экономику нашей страны, этому не способствует.

Экономисты отмечают, что в основном деньги выводятся даже не иностранцами (хотя их доля на том же фондовом рынке велика), а де-факто российскими же компаниями, которые структурированы через офшорные юрисдикции. Например, одни только металлурги вывели до 10% от общего объема оттока капитала. Деньги, выведенные в офшоры, лежат в западных банках, увеличивая их капитал.

Эксперты консалтинговой фирмы по вопросам миграции H&P ожидают, что к концу года нашу страну могут покинуть 15 000 миллионеров. Главной точкой притяжения их бизнеса, как утверждает The Guardian, станут не Европа и не США, а ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, Канада и Новая Зеландия. Возможно, что британское исследование приводит ангажированные цифры, но желающих уехать за границу окольными путями и вести там свой бизнес не останавливают санкции и далеко не доброжелательное отношение к русским на Западе. Возможно, что те, кто сейчас решился уехать, позже об этом пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Об этом предупредил президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

Уже сегодня богатых, желающих вернуться домой, – хоть отбавляй. Так, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал журналистам об огромном наплыве бывших офшорных компаний в специальные административные районы (свободные экономические зоны) в Калининграде и во Владивостоке.

По его словам, инфраструктура САРов, так называемых российских офшоров, уже не может оперативно переварить желающих зарегистрировать свой бизнес в России. Как бы то ни было, со временем технические проблемы будут решены. А в том, что у нас идёт массовая деофшоризация, Моисеев увидел огромный плюс.

Что же касается иностранных инвесторов, то на их интерес к нашей стране не смогли повлиять никакие санкции. Как показал Восточный экономический форум, сотни инвесторов с Востока, несмотря на риск попасть в немилость Запада, готовы вкладывать деньги не только в энергетические проекты и разработку крупных месторождений, но и в социально-экономическое развитие регионов, образование и науку, транспорт и логистику, промышленность и строительство, высокие технологии и телекоммуникации.

Подписанные на форуме соглашения на триллионы рублей говорят о том, что приток капитала в Россию в скором времени будет доминировать над его оттоком.

Для этого важно создать условия развития, чтобы не только толстосумы, но и простые граждане видели, что именно в своей стране они лучше всего смогут реализовать свои возможности, обеспечить будущее своих детей и внуков. Уверенность в завтрашнем дне кардинально изменит ситуацию и окончательно подорвёт доверие в прогнозы британских аналитиков о мрачном будущем нашей страны.





