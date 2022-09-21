От сказки к Буквице
Эфир посвящён раскрытию подсказок для времени перехода из древней сказки “Лошадиная голова”, а также исследованию граней Буквицы ИЖА через шифры сказки.
Василина Окунева и Елена Андреева
Поговорим о:
о времени “перехода” в сказках,
сказка “Лошадиная голова”,
шифры сказки и Буквица ИЖА.
Василина Окунева — сказкотерапевт, специалист по семейному благополучию(икогенолог) и родосказкотерапевт. По первому образованию педагог-социолог. Второй год в Семейной Школе Буквицы набираю группу Мастерской “Сказочная Буквица” для родителей, заинтересованных передать мудрость предков и детей от 7 лет.
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#буквица #семейнаяшкола #сказки #скрытыйсмысл
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