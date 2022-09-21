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От сказки к Буквице

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Эфир посвящён раскрытию подсказок для времени перехода из древней сказки “Лошадиная голова”, а также исследованию граней Буквицы ИЖА через шифры сказки.

Василина Окунева и Елена Андреева

Поговорим о:

о времени “перехода” в сказках,
сказка “Лошадиная голова”,
шифры сказки и Буквица ИЖА.

Василина Окунева — сказкотерапевт, специалист по семейному благополучию(икогенолог) и родосказкотерапевт. По первому образованию педагог-социолог. Второй год в Семейной Школе Буквицы набираю группу Мастерской “Сказочная Буквица” для родителей, заинтересованных передать мудрость предков и детей от 7 лет.

Подробнее о «Семейной школе Буквицы» можно узнать здесь https://clck.ru/zJkx6

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#буквица #семейнаяшкола #сказки #скрытыйсмысл
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YpUX9lgr6jU
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