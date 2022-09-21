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Обращение Президента РФ, а также интервью с министром обороны

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FzxYAYSTdwY
Метки: власть, войска, Запад, народ, оружие, президент, Путин, Россия, статистика, Украина, Шойгу
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9646 7242
    чужой только что

      Только всеобщая мобилизация разделит общество на болтунов и патриотов.
      Всю толпу никто воевать не отправит. На войне кроме стрельбы работы хватает.
      Всеобщая мобилизация расставит пятую колонну в пятую точку.

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