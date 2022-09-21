О времени и о себе. Сергей Есенин (1986)
Стихотворения Сергея Есенина читает Юрий Яковлев | Фильм-концерт из цикла “О времени и о себе”
Год производства: 1986
Стихотворения #СергейЕсенин читает #ЮрийЯковлев.
"Не жалею, не зову, не плачу…"
"Я покинул родимый дом"
"Собаке Качалова"
"Письмо к женщине"
"В этом мире я только прохожий"
"Низкий дом с голубыми ставнями"
"Никогда я не был на Босфоре"
"Отговорила роща золотая"
Фильм-концерт из цикла “О времени и о себе. С.Есенин"
Гл. ред литературно-драматических программ, 1986 год
Автор сценария – В. Керова
Режиссер – Галина Самойлова
Оператор – Борис Рогожин