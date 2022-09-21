Главная » Видео, История, Литература, Творчество

О времени и о себе. Сергей Есенин (1986)

27 0

Стихотворения Сергея Есенина читает Юрий Яковлев | Фильм-концерт из цикла “О времени и о себе”
 

Год производства: 1986

Стихотворения #СергейЕсенин читает #ЮрийЯковлев.

"Не жалею, не зову, не плачу…"
"Я покинул родимый дом"
"Собаке Качалова"
"Письмо к женщине"
"В этом мире я только прохожий"
"Низкий дом с голубыми ставнями"
"Никогда я не был на Босфоре"
"Отговорила роща золотая"

Фильм-концерт из цикла “О времени и о себе. С.Есенин"
Гл. ред литературно-драматических программ, 1986 год

Автор сценария – В. Керова
Режиссер – Галина Самойлова
Оператор – Борис Рогожин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lnwJTMiowUM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Рядовой Сергей Есенин
Жил на свете Есенин Сережа...
1916г - максимум заказов на безделушки Фаберже, стоящие целые состояния. 2016г - российская псевдоэлита ведёт себя так же
Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru