Главы великой книги. Фильм 6. Верность (1980)
Главы великой книги. Фильм 6. Верность
Документальное повествование о героической эпохе и людях, творивших историю нашей страны в 1956-1960-х гг. Шестая пятилетка стала пятилеткой продолжения грандиозной по своим масштабам программы массового освоения целинных земель, первого советского синхрофазотрона, первого в мире реактивного пассажирского самолета, первых судов на подводных крыльях, первой очереди Каракумского канала, первой бригады коммунистического труда, первого искусственного спутника Земли и VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1980
Автор сценария – М. Абелев
Режиссер – Станислав Белянинов
Оператор – Владимир Мелетин
Оператор – Лев Ревтов
#история #ссср
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