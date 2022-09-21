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Главный урок праздника Рождества Пресвятой Богородицы – отец Андрей Ткачёв

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l5UR7Ga4Y-4
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 4545 2811
    Михаил четыре часа назад

      Ельцин пустил Мир под откос, сейчас же многое рождается обновлённым.

      • 9646 7242
        чужойМихаил час назад

          Я думаю, что сейчас должности для хохлов в Москве будут ограничены, как бы красиво они всех не закладывали. Поэтому Ельцын – это начало конца коммунизма.

      • 25791 21645
        марина три часа назад

          21,09,-это дата победы русских в Куликовской Битве..Призваны 300 тыс человек.И кто это будет ?А что делать с этим хламом ,что займет выбывших :
          “Это значит что страна переходит на военные рельсы, а расслабоны и шараханья заканчиваются. Но если с вояками всё более-менее понятно, выйдут из запаса, освежат навыки и вперед, то вот с гражданско-цивильной публикой вопросов больше чем ответов. Особенно в начальственно-бизнесовой её части. Этих то как мобилизовать ? Всю эту кагальную мишпуху эффективных манагеров и чудо-управленцев, сектантов-финансистов, упоротых вертикальщиков и энергичных собственников, вороватых депов и убогих разумом и совестью чиновников, с ними то что делать ? С этой проклятой кастой, как их точно назвал в свое время товарищ Сталин ?

          Надеюсь ответы на эти вопросы у Кремля есть. ”
          п.с. в том то всё и дело -пока громко и ясно не будет ответов на этот вопрос ,не получится у Кремля победа..НО з/п в 4000 долларов может стать основным мотиватором

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