Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Ельцин пустил Мир под откос, сейчас же многое рождается обновлённым.
Я думаю, что сейчас должности для хохлов в Москве будут ограничены, как бы красиво они всех не закладывали. Поэтому Ельцын – это начало конца коммунизма.
21,09,-это дата победы русских в Куликовской Битве..Призваны 300 тыс человек.И кто это будет ?А что делать с этим хламом ,что займет выбывших :
“Это значит что страна переходит на военные рельсы, а расслабоны и шараханья заканчиваются. Но если с вояками всё более-менее понятно, выйдут из запаса, освежат навыки и вперед, то вот с гражданско-цивильной публикой вопросов больше чем ответов. Особенно в начальственно-бизнесовой её части. Этих то как мобилизовать ? Всю эту кагальную мишпуху эффективных манагеров и чудо-управленцев, сектантов-финансистов, упоротых вертикальщиков и энергичных собственников, вороватых депов и убогих разумом и совестью чиновников, с ними то что делать ? С этой проклятой кастой, как их точно назвал в свое время товарищ Сталин ?
Надеюсь ответы на эти вопросы у Кремля есть. ”
п.с. в том то всё и дело -пока громко и ясно не будет ответов на этот вопрос ,не получится у Кремля победа..НО з/п в 4000 долларов может стать основным мотиватором