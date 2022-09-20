Виктор Севостьянов о профессии военного летчика и о музейном комплексе УГМК (Верхняя Пышма)
Интервью с директором музейного комплекса Уральской горно-металлургической компании (Верхняя Пышма) Виктором Севостьяновым.
Виктор Михайлович Севостьянов – генерал-лейтенант, Заслуженный военный летчик Российской Федерации, военный летчик-снайпер, рассказывает о профессии военного летчика и о работе в музейном комплексе УГМК в городе Верхняя Пышма.
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