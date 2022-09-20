“В период мобилизации или военного времени…”
В Госдуме готовится пакет поправок связанный с закручиванием гаек в вопросах мобилизации, военного положения и действий солдат на фронте.
"В период мобилизации или военного времени…"
Госдума вводит в УК понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.
В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63).
Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже:
- от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свобода, а не до одного года
- от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет
- свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет.
За отказникам тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).
Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).
Сегодня запланировано второе чтение законопроекта. Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном. По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня.
Поправки внесли депутаты Госдумы Д.Ф.Вяткин, Э.А.Валеев, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, Л.Э.Слуцкий, О.А.Нилов, В.А.Даванков, В.И.Соболев, Н.В.Коломейцев, а также сенаторы А.А.Клишас и О.Ф.Ковитиди.
Вступает законопроект в силу со дня его официального опубликования.
https://vott.ru/entry/618540 – цинк
Вполне логичное и ожидаемое закручивание гаек в условиях прокси-войны с НАТО на Украине.
Ну, раз никто не слушал пол-года начальника Генштаба тут, на ЯПе (слабоват оказался в тумане СВО) то, – пора ! Остаётся только как-то объяснить пролетариату, прекариату и остальному многонациональному населению – зачем надо стать в ряды защитников интересов капиталистического (?) государства на чужой (признанной международными договорами) территории и там погибнуть ? Ускоряя , уничтожением инфраструктуры в зиму, геноцид оставшихся там аборигенов – детей, стариков и женщин. Или стадо готово уже без объяснялок – по умолчанию ? Прав КБ,- пока кошерные будут навязывать видение по обе стороны “хохлов, бандер, москалей и кацапов” , – смертоубийство не остановить. Речь АГЛ 17 сентября тому пример.
О! надо же ,ты так сейчас себя выдал жорик!Ты конечно против с КБ (он ударился в пацифизм с горя тоже ,что Россия выигрывает ) СВО на бывшей твоей украине.Не беспокойся ,земли то вагонами ,как саксы, не вывезут русские.Просто вместо любимых и выбранных вами 80%голосов евреев ,будут править гебисты ,как в ЛНР или Пушилины -это ведь не важно уже -главное ,кто собирает урожай.Вот торговцы Крыма тоже недовольны ,их барыши порезали херсонские фермеры ,так это только их проблемы и не политиков и россии.
А что ГД -она с опозданием только констатировала факт происходящего ,чтобы у КТ не было возможности ловить власть и Пригожина на несоответствии действий и штампованых бумаг..Переезжай жора в РБ -здесь тихо,чисто ,и тепло..Сами ,сами сделали выбор и проиграли -нельзя поперек батьки…Ну что сынку, помогли тоби твои ляхи..
На манеже – всё те-же. Безпамятные. Я – о Вас. Набирая такой коммент знал ( обыденно ожидаемо), – напрыгнуть Вы должны были первой. Программа у Вас в голове – куды денесся? Вам , с целью “А подумать ?”, скажу, что красные линии с обстрелами РФ и служат для того, чтобы стадо плавно подвести к мобилизации, – а это объявление войны (отмена СВО) Украине. Повод – что-то или ужасное на территории РФ должно произойти (например терракт с массовыми жертвами), или признание ЛДНР как части РФ, с защитой целостности теперь уж территории государства. Придумают. Готовьте сыновей ( Да?))
А ты на консультации уходил ,как Х/в.?Не напрягай ,не пугайся сам и не пугайте народ с КБ…Осетия и Приднестровье давно проголосовали за и ничего..пусть будет.Не мы кроим мир ,но нужно быть готовым ,Зеля ваш через Раду (что радует КТ )провел все законы -и уравнивание поляков с украинцами и выпуск всех насильников из тюрем.Но вы ,имено вы хохлы -предатели и первыми начали кроить территорию в 2014г,отделив Донбас и др.русскоязычные города .Вы-слабо признать?? А тепрь Донбас и Луганск выстрадали и оплатили кровью свою защиту от вас нацистов ..как не притворялся здесь славянином ,а русским так и не назвался..Следующие город Харьков пусть позимует с вами и что запоет к весне… насильно нельзя ,ни ни только по заслугам и с любовью..Скажи там славянам своим в Чехии ,Польше -если не опомнятся ,они следующие и там нет уже наших прорусских,чтобы жалеть..сейчас 3,5 млн хохлов полно наделают за зиму Калибров ,Кинжалов…Ишь ты терракт ему -прошли те Бесланы…больше не будут делать вид,что это чечены сами по себе делали…
Вы отменили себе мозг полностью ? Тогда ещё раз посмотрите, если зрение не подводит, раздел в Рубриках сайта ЯП. Да и Бацька в РБ поперёк вам, кошерным, 17.08, речь задвинул про славян. Поэтому я не сомневаюсь в готовности Ваших родных воевать. На Ташкентском фронте. Его никто не отменял у вас , русских .. (прил.), выехавших к себе и оставив нерусских.
а у него специальность такая -0двигать речи,только бы слушал кто -перестали.Унас сегодня обсуждается новая версия Концепции Безопасности -самой честной:”Не надо ничего прятать. Все надо делать честно», — подчеркнул белорусский лидер.
«Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что “ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее”. А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом», — сказал Президент.”..
п.с. гусский мир,славянский мр ,тюркский мир -шелуха это ,словесный понос ,славянин ты наш не состоявшийся -Есть Россия и её планы.
Вывернули обыденно на вранье. Лидер сказал народу про славян и этнос. А Россия есть, но разная. И её планы – это демагогия кошерных в своих узких интересах и ПСМ для стада. Размытые для стада. Что Вы и доносите. Сегодня ВВП и СШ обратятся к населению РФ с 20-00.
Так, а вы сэр где и с кем -повисли в воздухе-украины нет ,как и не было..Где и кому служить собрались?как бабенка обзываетесь.Нет ,Батя больше вас не спасет,он четко нацелен на Полесье -перезжай ,будешь в его команде про славян гнать пургу
Итак ГД всего лишь подчистили с законодательной базой то,что происходит и произошло..
Нет ,хорошо неделя началась ,еще одно решение ,которое меня порадовало ,надеюсь и Избирателя с Виктором.Нет,что за фамилоия -Красников -в моем классе было около десятка такой фамилии -это наши русские фамили ,да и лицо -поглядите -это не Он…
“Президентом Российской академии наук (РАН) избрали гендиректора АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академика Геннадия Красникова, сообщает ТАСС со ссылкой на Счетную комиссию РАН. Источник ТАСС сообщил, что Красников набрал более 800 голосов.
На этот пост также претендовал гендиректор глава ФГБУН Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, академик Дмитрий Маркович.
В начале сентября правительство согласовало три кандидатуры на этот пост: Геннадия Красникова, Дмитрия Марковича и действующего президента РАН Александра Сергеева. Представленный на согласование в правительство список содержал фамилии четырех претендентов. Однако кандидатура Роберта Нигматулина не была согласована.
19 сентября Александр Сергеев объявил об отводе своей кандидатуры, объяснив это тем, что многие кандидаты «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции».
п.с. правильно ,Сергеевым теперь не место -надо сделать так много и в срок ..время пришло.https://rtvi.com/news/prezidentom-rossijskoj-akademii-nauk-izbran-fizik-gennadij-krasnikov-2/
Все. Твой жмурик пролупился.
Давай с ним наяривай.