Новые границы
Границы России с Украиной после референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
И после признания итогов референдумов и их вступления в состав России, возникнет ситуация, когда в пределы этих границ вторгся враг. Которого надо уничтожить.
Бедный Харьков который хотел быть столицей.
Бедная “Одессу русский город не простим.
Бедная Марина, которая хотела фсю Украину освободить от фашизма.
Бедный Малеос(которого ненавидит Брахман), он фантазировал о планах массонов что туда войдет Кривой Рог.
Бедная Украина со своим фашизмом.
У Соловьева эйфория ,военный из ГД даже матом сказал,про Вымираты -уж этим достанется ,если придет время-достали то же.Но я не разделяю это ,глядя со стороны .Больше склоняюсь к этому варианту -
“Как только примут в состав РФ — получается , что СВО закончена, я ведь правильно понимаю????
Изящно:)
как один из вариантов оформления нового статус-кво
однако это еще только подготовка, а не окончательное решение
особенно с учетом неосвобожденной части ДНР-только 63%
только есть подозрение, что размен этой части на часть Харьковской области был закулисно согласован, с задержкой исполнения до ноябрьских выборов в США, а удары по инфраструктуре были предупреждением, потому что бандеровцы по привычке начали террор против местных жителей, что должно было быть исключено и отдельно оговаривалось
впрочем это типа как эксцесс исполнителей допустили, именно чтобы волну гнать на российскую аудиторию и на Херсон с Запоржьем, мол — предали доверившихся…
п.с. хотя все клянутся ,что минска 3 не будет ,а что тогда..Одессу неоконы и ястребы США не отдадут …пока