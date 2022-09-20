Ледокол «Байкал». Часть 1
Ребрендинг постадевятилетней давности. Теперь снимков в два раза больше.
01. 1899. Сборка ледокола «Байкал» в с. Лиственничное. Инженер В. А. Заблоцкий – руководитель сборки ледоколов «Байкал» и «Ангара»
02. 1899. Постройка ледокола «Байкал» на станции Лиственничная
03. 1899. Посёлок Баранчик на станции Байкал, где жили рабочие, строившие ледокол и дорогу
04. Паровой котел прибыл по железной дороге
05. 1899. Выгрузка котла для ледокола «Байкал».
06. Внутренний вид мастерской, где строился ледокол «Байкал»
07. На этой фотографии показаны рабочие, собиравшие «Байкал»
08. «Байкал» в процессе постройки. Это был один из нескольких ледоколов, построенных на верфи Уокера
09. Лиственичное. Паромо-ледокол «Байкал» на стапелях
10. Ледокол «Байкал» за день до спуска на воду
11. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал»
17. Достройка ледокола «Байкал» на станции Байкал
18. Ледокол «Байкал». Спуск на воду
19. Служащие ледокола «Байкал». 1904-1905 гг.
20. Начальственный состав на ледоколе «Байкал». 1904-1905 гг.