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Ледокол «Байкал». Часть 1

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Ребрендинг постадевятилетней давности. Теперь снимков в два раза больше.

01. 1899. Сборка ледокола «Байкал» в с. Лиственничное. Инженер В. А. Заблоцкий – руководитель сборки ледоколов «Байкал» и «Ангара».jpg
01. 1899. Сборка ледокола «Байкал» в с. Лиственничное. Инженер В. А. Заблоцкий – руководитель сборки ледоколов «Байкал» и «Ангара»

02. 1899. Постройка ледокола «Байкал» на станции Лиственничная.jpg
02. 1899. Постройка ледокола «Байкал» на станции Лиственничная

03. 1899. Посёлок Баранчик на станции Байкал, где жили рабочие, строившие ледокол и дорогу.jpg
03. 1899. Посёлок Баранчик на станции Байкал, где жили рабочие, строившие ледокол и дорогу

04. Паровой котел прибыл по железной дороге.jpg
04. Паровой котел прибыл по железной дороге

05. 1899. Выгрузка котла для ледокола «Байкал».jpg
05. 1899. Выгрузка котла для ледокола «Байкал».

06. Внутренний вид мастерской, где строился ледокол «Байкал».jpg
06. Внутренний вид мастерской, где строился ледокол «Байкал»

07. На этой фотографии показаны рабочие, собиравшие «Байкал».jpg
07. На этой фотографии показаны рабочие, собиравшие «Байкал»

08. «Байкал» в процессе постройки. Это был один из нескольких ледоколов, построенных на верфи Уокера..jpg
08. «Байкал» в процессе постройки. Это был один из нескольких ледоколов, построенных на верфи Уокера

09. Лиственичное. Паромо-ледокол «Байкал» на стапелях.jpg
09. Лиственичное. Паромо-ледокол «Байкал» на стапелях

10. Ледокол «Байкал» за день до спуска на воду.jpg
10. Ледокол «Байкал» за день до спуска на воду

11. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал».jpg
11. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал»

12. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал».jpg

13. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал».jpg

14. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал».jpg

15. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал» (2).jpg

16. Лиственичное. Спуск на воду паромо-ледокола «Байкал».jpg

17. Достройка ледокола «Байкал» на станции Байкал.jpg
17. Достройка ледокола «Байкал» на станции Байкал

18. Ледокол «Байкал». Спуск на воду.jpg
18. Ледокол «Байкал». Спуск на воду

19. Служащие ледокола «Байкал». 1904-1905 гг..jpg
19. Служащие ледокола «Байкал». 1904-1905 гг.

20. Начальственный состав на ледоколе «Байкал». 1904-1905 гг..jpg
20. Начальственный состав на ледоколе «Байкал». 1904-1905 гг.
Источник: https://humus.livejournal.com/8591376.html
Метки: байкал, иркутская губерния, история, Россия, флот, фото
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