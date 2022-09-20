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Главы великой книги. Фильм 5 (1980)

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Главы великой книги. Фильм 5
Документальное повествование о героической эпохе и людях, творивших историю нашей страны в 1951-1955-х гг. Пятая пятилетка стала пятилеткой грандиозной по своим масштабам программы массового освоения целинных земель комсомольцами-добровольцами, пуска первой в СССР атомной электростанции, перевода строительства на индустриальную основу, начала строительства Братской ГЭС, испытания первой в мире термоядерной бомбы, начала широкомасштабного жилищного строительства и укрепления колхозов и совхозов городскими квалифицированными кадрами.

#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1980
Автор сценария – Анатолий Лысенко
Режиссер – Олег Корвяков
Оператор – Виктор Еркин

#история #ссср

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vaVOJY_2h7s
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