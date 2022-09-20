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Эрдоган: Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Эрдоган: Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS заявил, что Россия стремится как можно скорее закончить кризис на Украине.

На вопрос о том, как скоро, по его мнению, закончится конфликт, турецкий лидер заявил, что «в первую очередь очень важна позиция России».

«В Узбекистане я встретился с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры», – отметил Эрдоган. По его утверждению, глава Российского государства «демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее». Также турецкий лидер отметил, что Киеву «нужно иметь такое же понимание», как и у Москвы.

По мнению Эрдогана, «сейчас дела идут достаточно проблематично». «Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперёд», – заявил он, подчеркнув, что он «стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром».

Договорённости об обмене пленными и о вывозе с Украины сельскохозяйственной продукции политик отметил как позитивные моменты. Также он счёл необходимыми переговоры президентов России и Украины.

«Вот почему у нас есть настойчивое желание свести лидеров вместе. Я хотел собрать их вместе и выслушать», — добавил он.

В минувшую пятницу президенты РФ и Турции провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Путин по итогам встречи отметил, что Эрдоган не предлагал ему организовать переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе по решению продовольственного вопроса.

С 24 февраля Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и их сателлиты называют это «неспровоцированной агрессией», вводят в отношении Москвы различные санкции и поставляют Киеву вооружение. Так, правительство Словении накануне заявило, что направит на Украину танки. Сообщается, что премьер-министр республики Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора договорились о том, что Киеву будут отправлены 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колёсной формулой 8х8 — 35 тяжёлых погрузчиков и 5 тяжёлых автоцистерн для воды.

Ранее о передаче Украине очередной партии оружия объявили власти Германии. Киеву будут поставлены две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo.

РФ, несмотря ни на что, продолжает идти к поставленным целям.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Известий», НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/erdogan_putin_stremitsa_skoreje_zakonchit_krizis_na_ukraine_663.htm
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25775 21633
    марина три часа назад

      а уж как ему в этом реджепка помогает -вьясь вьюном со своим байрактарми по всей украине и таская письма счастья от зели..

      1
      1
    • 9642 7238
      чужой три часа назад

        Эрдоган много сделал для кризиса на Украине.
        Очень много продал барахтаров.
        Когда украинцы будут замерзать и голодать, то Эрдоган продаст им украинское зерно, но уже дороже чем покупал у них.

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