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Дваждырождённые, многожёнство, источники жизненных сил. Всеславъ

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Содержание:

00:08 Кто такие дваждырождённые и почему они могли иметь несколько жён?
11:35 Что означает перенос сознания в Дивье тело?
19:57 Какие бывают сидхи?
23:44 Являлись ли дваждырождёнными Бхимасена и Арджуна, герои
Махабхараты, взявшие вторых жён?
31:16 Как можно уравновесить жизненный потенциал супруга?
34:01 Поясните, почему у женщины преобладают земная и водная стихии?
35:20 Что будет, если мужской потенциал дваждырождённого не уравновесить?
37:11 Можно ли сказать, что потенциал – это жизненная энергия?
38:12 Может ли жена давать энергию мужу?
43:29 Где мужчина должен брать энергию?
45:55 Значит, занимаясь не своим делом, человек теряет жизненную энергию?
46:42 Что делать, если человек практикует йогу, но при этом не исполняет
свой долг и следует чужой Дхарме?
48:43 Может ли йога восполнить энергию, которую человек теряет на работе, если эта работа его обезточивает?
51:18 Кого можно называть йогом? 53:17 Что может делать женщина, если её мужа потянуло к другой?
#махабхарата #дваждырождённые #многоженство
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ulv1PtyriQU
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