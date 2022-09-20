Что происходит в отношениях Варшавы с Москвой, Брюсселем и другими добрыми соседями
Чего добивается Польша своей внешней политикой? Может ли нынешний кризис привести к прямому столкновению с Россией? Насколько серьёзны требования репараций от Германии? Ожидают ли поляки приращения территорий у своих юго-восточых границ? Как поляки относятся к украинским беженцам? Хочет ли Польша выйти из ЕС? И, наконец, зачем Польше враждебные отношения с Россией? Об этом говорим с польским журналистом Мачеем Вишневским. Ведущий – Игорь Шишкин.
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