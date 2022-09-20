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Что происходит в отношениях Варшавы с Москвой, Брюсселем и другими добрыми соседями

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Чего добивается Польша своей внешней политикой? Может ли нынешний кризис привести к прямому столкновению с Россией? Насколько серьёзны требования репараций от Германии? Ожидают ли поляки приращения территорий у своих юго-восточых границ? Как поляки относятся к украинским беженцам? Хочет ли Польша выйти из ЕС? И, наконец, зачем Польше враждебные отношения с Россией? Об этом говорим с польским журналистом Мачеем Вишневским. Ведущий – Игорь Шишкин.

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#ДеньТВ #Польша #поляки #Дуда #Варшава #ЕС #кризис #санкции
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o0OS-nP-xG8
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